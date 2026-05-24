СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" –...
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
ПОТОП В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Питейната вода във Велико Търново отговаря на здравните изисквания, съобщиха от РЗИ

от БНТ , Източник: БТА
питейната вода каварна замърсена нитрати
Снимка: илюстративна
Питейната вода във Велико Търново и останалите селища, които бяха засегнати от наводнението, отговаря на здравните изисквания по химични и микробиологични за ешерихия коли и коли форми показатели. Това докладваха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на областния управител Марин Богомилов, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

По данни на РЗИ във връзка с проведения на 23 май мониторинг върху качеството на питейната вода от утвърдени пунктове в градовете Велико Търново и Дебелец и показателят "мътност" е приемлив за потребителя. В норма са и химическите показатели за остатъчен хлор, амониев йон, електропроводимост и pH на водата. Чрез вземането на проби и анализите на питейните води, се осъществява контрол за предотвратяване разпространението на заразни болести, се отбелязва в становището на РЗИ, която продължава да извършва учестен мониторинг върху качествата на питейната вода в региона.

След интензивните и обилни валежи на 22 май във Велико Търново беше обявено бедствено положение.

#вода #питейна вода #Велико Търново

