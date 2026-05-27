Христо Янев подписа нов договор с ЦСКА

ЦСКА официално обяви, че старши треньорът Христо Янев остава начело на отбора, след като подписа нов договор за срок от две години. Ръководството на „армейците“ демонстрира доверие към наставника и щаба му с амбицията тимът да надгради представянето си през следващия сезон.

Янев се завърна начело на ЦСКА в края на септември 2025 година и за кратко време успя да стабилизира отбора в труден момент. Под негово ръководство „червените“ постепенно се включиха в битката за челните места, въпреки сериозното изоставане в класирането и напрежението около тима през сезона.

От клуба отчетоха и спечелената Купа на България като един от големите успехи на треньорския щаб, след като ЦСКА преодоля поредица от силни съперници и си осигури участие в Лига Европа.

В официалната позиция на клуба се подчертава, че тимът все още има какво да подобрява в игрови план, но ръководството вярва, че именно Христо Янев и неговият екип са хората, които могат да изведат отбора до следващата голяма цел – шампионската титла и достойно представяне в Европа.

От ЦСКА благодариха на специалиста за професионализма, отдадеността и работата му през изминалата кампания, като заявиха, че очакванията към отбора през новия сезон ще бъдат още по-високи.





