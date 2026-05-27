БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Чете се за: 11:00 мин.
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христо Янев подписа нов договор с ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Ръководството на „армейците“ демонстрира доверие към наставника и щаба му с амбицията тимът да надгради представянето си през следващия сезон.

Христо Янев нов договор
Снимка: cska.bg
Слушай новината

ЦСКА официално обяви, че старши треньорът Христо Янев остава начело на отбора, след като подписа нов договор за срок от две години. Ръководството на „армейците“ демонстрира доверие към наставника и щаба му с амбицията тимът да надгради представянето си през следващия сезон.

Янев се завърна начело на ЦСКА в края на септември 2025 година и за кратко време успя да стабилизира отбора в труден момент. Под негово ръководство „червените“ постепенно се включиха в битката за челните места, въпреки сериозното изоставане в класирането и напрежението около тима през сезона.

От клуба отчетоха и спечелената Купа на България като един от големите успехи на треньорския щаб, след като ЦСКА преодоля поредица от силни съперници и си осигури участие в Лига Европа.

В официалната позиция на клуба се подчертава, че тимът все още има какво да подобрява в игрови план, но ръководството вярва, че именно Христо Янев и неговият екип са хората, които могат да изведат отбора до следващата голяма цел – шампионската титла и достойно представяне в Европа.

От ЦСКА благодариха на специалиста за професионализма, отдадеността и работата му през изминалата кампания, като заявиха, че очакванията към отбора през новия сезон ще бъдат още по-високи.

View this post on Instagram

A post shared by CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)


#ПФК ЦСКА София #Христо Янев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
1
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
2
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
3
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да...
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
4
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
5
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във Франция и Великобритания
6
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Български футбол

Левски представи нова емблема
Левски представи нова емблема
БФС отчете голям интерес към Академията на централата БФС отчете голям интерес към Академията на централата
Чете се за: 02:17 мин.
Определиха съдиите за баражите в Първа лига Определиха съдиите за баражите в Първа лига
Чете се за: 00:40 мин.
Лъчезар Балтанов остава в щаба на новия старши треньор на Ботев Лъчезар Балтанов остава в щаба на новия старши треньор на Ботев
Чете се за: 01:27 мин.
Кирил Десподов организира второ издание на детския турнир „България, децата и футбола“ Кирил Десподов организира второ издание на детския турнир „България, децата и футбола“
Чете се за: 02:45 мин.
Ботев Пловдив представя новия си треньор в сряда Ботев Пловдив представя новия си треньор в сряда
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна
Чете се за: 11:00 мин.
По света
Готвят нови правила за определяне на минималната заплата Готвят нови правила за определяне на минималната заплата
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Започна изграждането на ново трасе от магистралата "Русе...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС освободи Сарафов като директор на НСлС
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Болницата в Трявна е наводнена: Има опасност лабораторията да затвори
Чете се за: 02:05 мин.
Регионални
Мобилното приложение Sofia2Go дигитализира превозните документи за...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ