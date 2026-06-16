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Дунав запази ядрото на шампионския си състав преди завръщането в елита

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Спорт
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Русенци продължават с 13 футболисти от отбора, спечелил Втора лига, а селекцията за новия сезон остава отворена

Дунав запази ядрото на шампионския си състав преди завръщането в елита
Снимка: БТА
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Дунав Русе съхрани голяма част от състава, който изведе клуба до титлата във Втора лига и завръщането в българския футболен елит. Председателят на Управителния съвет на "драконите“ Диян Димов разкри, че 13 футболисти от шампионския тим ще останат част от отбора и през новия сезон.

Последният играч, подновил своя договор с русенския клуб, е френският нападател Ибрахим Кейта. Той се присъедини към Дунав през лятото на 2025 година и завърши сезона с 10 попадения във Втора лига.

Сред футболистите, които продължават с клуба, са още Георги Китанов, Стоян Предев, Марио Дилчовски, Димитър Тодоров, Радослав Апостолов, Кристиян Господинов, Красимир Тодоров, Хюсеин Кельовлуев, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев. Част от плановете на клуба остават и Акила Монтейро и Елисе Су, които продължават възстановяването си от контузии.

Ръководството води преговори и за удължаването на договора на Билал Ел Баккали Салах, който претърпя операция на коленни връзки през април.

В същото време Дунав се раздели с капитана Камен Хаджиев, който премина във Вихрен Сандански, както и с Ивалдо Руфе. Клубът няма да разчита още на Марио Младенов, Борислав Маринов и Преслав Бачев.

До момента русенци привлякоха полузащитника Стефан Гаврилов и колумбийския защитник Хосе Кабаркас, които вече започнаха подготовка под ръководството на старши треньора Емануел Луканов.

"Селекцията е отворен процес. Преговаряме сериозно и с още няколко футболисти“, заяви Диян Димов, като подчерта, че нови попълнения ще бъдат обявени след финализиране на преговорите.

#Диян Димов #ФК Дунав Русе

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