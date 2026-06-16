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Ботев Пловдив продължава с промените в състава, раздели се с още трима футболисти

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Спорт
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Антоан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога напускат "Колежа“, след като договорите им няма да бъдат подновени

Ботев Пловдив продължава с промените в състава, раздели се с още трима футболисти
Снимка: Startphoto.bg
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Ботев Пловдив продължава преструктурирането на състава си преди началото на новия сезон. От клуба официално обявиха раздялата с още трима футболисти - Антоан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога.

Защитникът Антоан Конте приключва втория си престой при „канарчетата“, след като договорът му изтече и няма да бъде подновен. Националът на Гвинея записа общо 53 мача с жълто-черния екип.

С тима се разделя и гръцкият краен бранител Константинос Балоянис. Той оставя сериозна следа в клуба със своите 106 двубоя за Ботев, но е отказал предложението на ръководството за нов контракт.

Клубът прекратява и договора на Габриел Нога. Бразилецът пристигна в Пловдив през миналото лято, но не успя да се наложи в състава и изигра едва шест официални срещи.

"ПФК Ботев Пловдив благодари на тримата футболисти за професионализма и отдадеността им към клуба и им пожелава успех в бъдещите професионални начинания“, написаха от клуба.

Само ден по-рано пловдивчани се разделиха и с Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва, което показва мащаба на промените в отбора през лятото. До момента новите попълнения на "жълто-черните“ са Богдан Костов и Асен Чандъров.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив

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