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Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз прие нова организационна структура на БФС

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Спорт
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Във връзка с въведените организационни промени бяха извършени промени и в личния състав.

Базата в Бояна - БФС
Снимка: БГНЕС
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На свое заседание, проведено на 8 юни 2026 година, Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз (БФС) прие нова организационна структура на администрацията на БФС. Промените са насочени към оптимизиране на организационните процеси, по-ясно разпределение на функциите и повишаване на ефективността при управлението и организацията на футболните първенства в страната.

"В рамките на новата структура досегашното направление "Първенства и турнири" се разделя на две самостоятелни дирекции - "Държавни първенства" и "Аматьорски първенства", както и на отдел "Съдийска администрация". В състава на Дирекция "Държавни първенства" се включват отделите "Професионален футбол", "Елитен детско-юношески футбол" и "Женски футбол", като целта е създаването на по-специализиран модел на управление на отделните направления в състезателния процес", се казва в съобщението на БФС във вторник.

Във връзка с въведените организационни промени бяха извършени промени и в личния състав. В Дирекция "Държавни първенства" Дойчин Бахов и Мартин Младенов заемат длъжностите старши експерти "Професионален футбол", Анастасия Жечева-Кери е назначена за експерт "Първенства - Елитен детско-юношески футбол", а Тодор Праматаров поема позицията старши мениджър "Първенства - жени и девойки".

Начело на новосъздадената Дирекция "Аматьорски първенства" застава Антони Здравков, който ще изпълнява функциите на директор.

Промени настъпват и в структурата на зоналните и областните съвети на БФС. Валентин Чакъров е назначен за председател на Зоналния съвет на БФС - София, а Делян Асенов поема длъжността секретар-координатор на Областния съвет на БФС - София област.

Промяната е част от цялостната стратегия за модернизация на БФС за периода 2026-2030 година.

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