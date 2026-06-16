ЦСКА очаква жребия за Лига Европа, Войводина изглежда най-неудобният възможен съперник

След спечелването на Купата на България вниманието на ЦСКА вече е насочено към европейските клубни турнири. Днес от 18:00 часа в централата на УЕФА в Нион ще бъде изтеглен жребият за първия квалификационен кръг на Лига Европа, а "червените“ ще разберат срещу кого ще започнат участието си в надпреварата.

Добрата новина за столичния тим е, че влиза в жребия като поставен отбор. Това гарантира избягването на част от по-силните съперници още на старта и увеличава шансовете за успешно преминаване през първото препятствие.

Сред възможните опоненти на ЦСКА са сръбският Войводина, румънският Университатя Клуж, словашкият Жилина, ирландският Дери Сити, словенският Алуминий и исландският Вестри.

На хартия най-трудно изглежда евентуално съперничество с Войводина. Тимът от Нови Сад традиционно разполага със солиден състав, богата школа и сериозен опит в европейските квалификации. Допълнителен заряд би придал и фактът, че сблъсъците между български и сръбски отбори винаги са сред най-оспорваните в региона.

Университатя Клуж също е сред съперниците, които ЦСКА вероятно би предпочел да избегне. Румънските клубове демонстрират стабилно развитие през последните години и често се представят успешно в европейските турнири.

Жилина също не бива да бъде подценяван. Словашкият клуб е известен с налагането на млади футболисти и динамичния си стил на игра, който често създава проблеми на по-опитните съперници.

По-благоприятни на пръв поглед изглеждат вариантите с Вестри, Дери Сити и Алуминий, които нямат толкова сериозни успехи на международната сцена през последните години.