Лъчезар Балтанов остава в щаба на новия старши треньор на Ботев

Ботев Пловдив изрази публична благодарност към Лъчезар Балтанов за работата му като временен старши треньор на представителния отбор през последните месеци.

Балтанов пое тима в средата на февруари след раздялата с Димитър Димитров-Херо, и успя да изведе „жълто-черните“ до място в топ 8 на Първа лига.

От клуба уточниха още, че той ще остане част от треньорския щаб на новия наставник, който ще бъде представен официално на пресконференция днес от 16:00 часа на стадион „Христо Ботев“.

В позицията си от Ботев Пловдив подчертават, че младият специалист е показал потенциал още от първите си мачове начело на тима и е подобрил значително представянето на отбора. Според клуба постигнатото класиране в топ 8 надхвърля първоначално поставените цели.

От ръководството допълват, че в част от срещите тимът е бил ощетен от съдийски решения, които са повлияли върху крайния резултат.

„Ботев Пловдив ще продължи да инвестира в развитието на Лъчезар Балтанов в треньорската професия“, се казва още в официалното съобщение.

