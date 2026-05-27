БФС отчете голям интерес към Академията на централата

При изключително засилен интерес приключи процедурата по кандидатстване за първия випуск на Академия БФС, съобщиха от пресслужбата на централата. Стотици кандидатури на деца от цялата страна, родени през 2013 година, бяха подадени за участие в селекционния процес.

Ръководството на Българския футболен съюз изказва своята искрена благодарност към всички деца и техните семейства за проявения интерес, мотивацията и доверието към Академия БФС.

„Изключително щастливи сме от огромния интерес към Академия БФС. Това показва, че в България има много талантливи деца и семейства, които вярват, че бъдещето на българския футбол минава през качествено обучение, модерна методика и професионална среда за развитие. Благодарим на всички, които се записаха и станаха част от началото на този важен проект“, коментира Лъчезар Димов – директор „Развитие ДЮФ“ към БФС.

След приключването на записването предстои провеждането на регионалните кастинги, които ще се състоят по обновения график: 30.05 – Пловдив, 09.06 – Хасково, 11.06 – Бургас, 13.06 – Варна, 15.06 – Велико Търново, 17.06 – Враца, 19.06 – Благоевград, 21.06 – София.

Най-добре представилите се състезатели ще получат възможност да участват във финален национален кастинг на Националната футболна база „Бояна“.

Академия БФС ще стартира своята дейност през сезон 2026/27 и ще предостави напълно безплатна среда за развитие, включваща висококачествен тренировъчен процес, образование, пълен пансион и цялостна грижа за младите футболисти.

Тренировъчната програма ще бъде изградена по най-съвременните европейски стандарти и методики на ФИФА и УЕФА, а проектът ще разчита на пълен професионален щаб от лицензирани треньори, кондиционни специалисти, анализатори, психолози, педагози, медицински екип и експерти по спортно възстановяване и хранене.