Преговорите за мир между Украйна и Русия – основна тема на неформалната среща на външните министри от ЕС в Кипър

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Снимка: БТА
Условията за евентуално включване в преговорите за мир между Русия и Украйна и червените линии,
които Брюксел не би прекрачил - това беше една от основните теми по време на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз в Кипър.

Според първия дипломат на Евросъюза Кая Калас не може да има признаване на окупирани украински територии, Русия трябва да понесе отговорност, да си сътрудничи с международното разследване и да плати за щетите, които е нанесла. Всяко мирно споразумение трябва да зачита суверенитета на Украйна, нейната независимост и правото й сама да избира съюзниците си.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външна политика и сигурност: "Обсъдихме задълбочено какви отстъпки би могла да иска Европа от Москва и кои са червените ни линии. Едно нещо е много ясно - Европа никога няма да бъде неутрален посредник между Русия и Украйна, защото ние сме на страната на Украйна и защитаваме собствената си сигурност. Безусловно примирие е предварително условие за каквито и да било мирни преговори, което беше подчертано от министрите днес. Русия трябва да спре саботажите, кибератаките, намесата в избори, нарушаването на въздушното пространство над Европа."

