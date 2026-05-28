Преговорите за мир между Украйна и Русия – основна тема на неформалната среща на външните министри от ЕС в Кипър

Условията за евентуално включване в преговорите за мир между Русия и Украйна и червените линии,

които Брюксел не би прекрачил - това беше една от основните теми по време на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз в Кипър.

Според първия дипломат на Евросъюза Кая Калас не може да има признаване на окупирани украински територии, Русия трябва да понесе отговорност, да си сътрудничи с международното разследване и да плати за щетите, които е нанесла. Всяко мирно споразумение трябва да зачита суверенитета на Украйна, нейната независимост и правото й сама да избира съюзниците си.