Брижит Бардо – икона, която промени киното

Френската актриса и певица Брижит Бардо, една от най-известните звезди на ХХ век, почина на 91-годишна възраст, съобщават международни медии.

Бардо става световно известна през 50-те години и бързо се превръща в символ на свободния дух и новото поколение жени. Най-голямата ѝ слава идва с филма „И Бог създаде жената“ (1956), който я прави международна звезда и променя представите за женските роли в киното.

Родена през 1934 г. в Париж, тя израства в заможно семейство и първоначално мечтае за кариера в балета. Учи в престижната Консерватория в Париж, а още като тийнейджърка започва да работи като модел. Едва на 15 години се появява на корицата на списание Elle, което отваря вратите ѝ към киното.

През следващите години Бардо участва в редица успешни филми и се превръща в една от най-разпознаваемите актриси в света. В началото на 70-те години обаче тя взема изненадващо решение – напуска киното, за да се посвети на каузи, които смята за по-важни.

След края на актьорската си кариера Брижит Бардо става активен защитник на правата на животните и основава своя фондация. В същото време изказванията ѝ по обществени и политически теми често предизвикват спорове и остри реакции във Франция.

Независимо от противоречията, Брижит Бардо остава една от най-влиятелните фигури в киното, символ на цяла епоха и име, което продължава да вълнува и днес.

