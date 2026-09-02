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Столичното летище вече разполага с нова модерна система за регистриране и обработка на багаж

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столичното летище вече разполага нова модерна система регистриране обработка багаж
Снимка: СОФ Кънект
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Летище "Васил Левски" вече разполага с нова високотехнологична система за регистриране и обработка на багаж. Тя е част от модернизацията му и ще увеличи капацитета за обработка осемкратно – от 400 на 3200 багажа на час.

Системата разполага с 52 нови гишета за регистрация, шест карусела и линия за едрогабаритен багаж. Надградена е и системата на сигурността – с възможности за откриване на експлозиви.

снимки: СОФ Кънект, летище "Васил Левски" – София

В целите на летището е Терминал 2 и бъдещият Терминал 3 да функционират като единна система с обща инфраструктура.

#нова система за обработка на багаж #летище "Васил Левски" – София

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