Столичното летище вече разполага с нова модерна система за регистриране и обработка на багаж

Летище "Васил Левски" вече разполага с нова високотехнологична система за регистриране и обработка на багаж. Тя е част от модернизацията му и ще увеличи капацитета за обработка осемкратно – от 400 на 3200 багажа на час.

Системата разполага с 52 нови гишета за регистрация, шест карусела и линия за едрогабаритен багаж. Надградена е и системата на сигурността – с възможности за откриване на експлозиви.

снимки: СОФ Кънект, летище "Васил Левски" – София

В целите на летището е Терминал 2 и бъдещият Терминал 3 да функционират като единна система с обща инфраструктура.