БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:55 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

810 000 души са с пенсия до минималната - 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души – това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите шест месеца на годината. Само десет души получават пенсия над максималната.

Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Най-високите пенсии са в София-град – средно 640 евро, а най-ниските в Кърджали – 432 евро.

Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер. През второто тримесечие на годината в сравнение с март 2026 година хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия "на тавана" се увеличават с 270 души.

През първото полугодие хората с пенсии от 1600 евро до ограничението от 1738.40 евро са 16 600 души. Най-много от всички пенсионери – 440 000, са с пенсия от минималната до 400 евро. Над 650 000 души получават т.нар. вдовишка добавка, която е 30 процента от пенсията на починалия съпруг.

#минимална #810 000 пенсионери #пенсия #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Ратко Младич
1
Почина Ратко Младич
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
2
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
3
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
4
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни...
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
5
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open
6
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Финанси

Шефът на БНБ призова за готовност за повишаване на лихвите от ЕЦБ
Шефът на БНБ призова за готовност за повишаване на лихвите от ЕЦБ
Над 17 млрд. евро са активите на частните пенсионни фондове у нас Над 17 млрд. евро са активите на частните пенсионни фондове у нас
Чете се за: 02:05 мин.
До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в иновативни български компании До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в иновативни български компании
Чете се за: 01:37 мин.
Държавата, синдикатите и бизнесът отново обсъждат минималната заплата Държавата, синдикатите и бизнесът отново обсъждат минималната заплата
Чете се за: 02:07 мин.
Мултифондов модел за втората пенсия: 4,5 млн. души ще избират как да се инвестират спестяванията им Мултифондов модел за втората пенсия: 4,5 млн. души ще избират как да се инвестират спестяванията им
Чете се за: 02:55 мин.
Преговорите за минималната заплата: Синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност Преговорите за минималната заплата: Синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Почина норвежкият крал Харалд V Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома
Чете се за: 01:30 мин.
По света
"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда":...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нивото на река Дунав се повиши в голяма част от българския участък
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Чете се за: 06:30 мин.
Общество
Заради ремонт и профилактика: Хиляди домакинства остават без топла...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ