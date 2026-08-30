БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
годишна възраст напусна актрисата юлиана караньотова
Слушай новината

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова. Тя е сред основателите на първия частен театър у нас – „Диалог“, където изиграва едни от най-значимите си роли – Цезония в „Калигула“ и Настася Филиповна в „Идиот“. Представлението „Бог“ по Уди Алън с нейно участие се играе повече от 10 години.

Юлиана Караньотова е била водеща на „Мелодия на годината“ и е участвала в новогодишните програми на БНТ. По-късно играе и в Театър 199, където си партнира със свекърва си – голямата българска актриса Славка Славова. Работила е и в театър „Сълза и смях“. Последното ѝ представление е на сцената на театър „Перпетум мобиле“ – „Професия поканен“, заедно със Стоянка Мутафова. Играла е и в няколко филма.

Със своя талант, ексцентричност, прямота и ярко сценично присъствие Юлиана Караньотова оставя трайна следа в българския театър и културния живот на страната.

Българската национална телевизия изказва своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Юлиана Караньотова. Поклон пред светлата ѝ памет!

#напусна ни #Юлиана Караньотова #актриса

Последвайте ни

ТОП 24

На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се удавили край Ахтопол
1
На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се...
В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20%
2
В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне...
Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от най-тежкия световен триатлон
3
Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от...
До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица
4
До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица
Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от квалификациите на Шампионската лига по футзал
5
Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от...
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в Швейцария
6
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Общество

Отбелязват се 131 години от началото на организираното туристическо движение у нас
Отбелязват се 131 години от началото на организираното туристическо движение у нас
Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в гонки с дрон Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в гонки с дрон
Чете се за: 03:17 мин.
Президентът Илияна Йотова към студенти: Участвайте активно във формирането на политиките на страната Президентът Илияна Йотова към студенти: Участвайте активно във формирането на политиките на страната
Чете се за: 02:57 мин.
За очакванията на феновете по света за "Евровизия" в България За очакванията на феновете по света за "Евровизия" в България
Чете се за: 11:00 мин.
Намаление на приходите от туризъм с между 15 и 25% за този сезон отчитат от бранша Намаление на приходите от туризъм с между 15 и 25% за този сезон отчитат от бранша
Чете се за: 05:30 мин.
100 са участниците в 13-ото издание на велопохода "Дунав ултра" 100 са участниците в 13-ото издание на велопохода "Дунав ултра"
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали...
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Община Струмяни: Осигурена е достатъчно бутилирана и питейна вода за жителите, доброволците и екипите на терен Община Струмяни: Осигурена е достатъчно бутилирана и питейна вода за жителите, доброволците и екипите на терен
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Заради падналия дъжд облекчават режима на вода в Кюстендил Заради падналия дъжд облекчават режима на вода в Кюстендил
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Русия готви масирани удари по енергийни обекти в Украйна
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Синът на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Яир се е завърнал в...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Нидерландските власти няма да разследват смъртта на Ратко Младич в...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ