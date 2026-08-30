На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова. Тя е сред основателите на първия частен театър у нас – „Диалог“, където изиграва едни от най-значимите си роли – Цезония в „Калигула“ и Настася Филиповна в „Идиот“. Представлението „Бог“ по Уди Алън с нейно участие се играе повече от 10 години.

Юлиана Караньотова е била водеща на „Мелодия на годината“ и е участвала в новогодишните програми на БНТ. По-късно играе и в Театър 199, където си партнира със свекърва си – голямата българска актриса Славка Славова. Работила е и в театър „Сълза и смях“. Последното ѝ представление е на сцената на театър „Перпетум мобиле“ – „Професия поканен“, заедно със Стоянка Мутафова. Играла е и в няколко филма.

Със своя талант, ексцентричност, прямота и ярко сценично присъствие Юлиана Караньотова оставя трайна следа в българския театър и културния живот на страната.

Българската национална телевизия изказва своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Юлиана Караньотова. Поклон пред светлата ѝ памет!