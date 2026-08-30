Христо Цветков стана „Властелинът на Витоша“

Христо Цветков заслужи днес званието „Властелинът на Витоша". Шесткратният шампион в 100-километровата Обиколка на планината грабна тази сутрин победата и в скоростното изкачване от НДК до Черни връх. Миналото лято Цветков стана първият обиколил с бягане Витоша под 7 часа с рекорда си от 6.56:40 ч., а днес остана на по-малко от 6 минути от върховото постижение в изкачването на върха. През 2021 г. той превзе новините с това, че веднага след финала на Витоша100 коленичи за да предложи брак на своята любима, която по-късно го направи баща.

Стартът на юбилейното 20-о издание на традиционното планинско бягане „Витоша Рън" бе даден пред НДК от Христо Копаранов – член на Комисията за децата, младежта и спорта към Столична община и Анатоли Илиев – организационен секретар на „София – европейска столица на спорта". Двамата приветстваха присъстващите, а Копаранов след това се включи в редиците на устремилите си към върха. Точно в 9.00 ч. от пространството преди Моста на влюбените към витошкия първенец потеглиха рекордните 348 атлети.

Цветков пое лидерството веднага след старта и на първата контрола преди Драгалевци вече водеше с минута и половина на Никола Кондарев. По склоновете Христо увеличаваше методично преднината си, за да финишира на върха за 1.42:39 ч – един от най-силните резултати в историята, нареждащ се след рекорда на неучаствалия днес Шабан Мустафа (1.36:45 ч от 2011 г). Цели 12 минути по-късно на върха се появи Никола Кондарев (1.54:45), бронзът бе за Емил Янчев (1.57:28 ч). В името на рекорда сред стартиралите бе и първият победител Бойко Златанов, който не е пропускал нито едно издание и пробяга днес дистанцията за 20-и път, като той е шампион и през 2012 г.

При жените Билсерин Сюлейман ще запомни дебютното си участие с победа. Месец и половина след като триумфира в планинското бягане на Витоша летен фест, днес тя стъпи първа на върха с време 2.03:53 ч., на 9 минути от рекорда на Милка Михайлова от 2011 г. Само минута и половина не достигнаха на финиширалата втора Мария Николова да запише рекордната шеста победа, а трета се нареди Миряна Иванова с 2.21:30 ч. Така шампионите не успяха за малко да грабнат обявените за първи път от организаторите премии от по 500 евро за подобрен рекорд на трасето.

Стартиралите близо 350 атлети се включиха в големия спортен празник, организиран за поредна година от Столична община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта", Български туристически съюз, Природен парк „Витоша" и Сдружение „Маратон". Няколко емблематични събития събраха много приятели на планината днес на витошкия първенец. Сдружение "Маратон" заедно със Столична община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта" организираха за 18-а поредна година най-масовата надпревара по планинско бягане от веригата Five mountains – състезателното изкачване „Витоша Рън" от центъра на град София до Черни връх (2290 м). Надпреварата по 18-километровия маршрут от НДК до Черни връх е с 1734 м сумарна положителна денивелация. На всеки финиширал бе връчен красив паметен медал за спомен от участието, а призьорите бяха отличени с материални награди и ваучери за спортна екипировка.

Същевременно към витошкия първенец тръгнаха няколко лъчеви похода, за да отбележат годишнината откакто Алеко Константинов и доктор Тантилов за първи път изкачват Черни връх, заедно с още 300 последователи. Кулминацията бе на самия връх, където се състоя Националният туристически събор. В него участваха хиляди представители на туристическите дружества, членове на БТС от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет.

Тържествата отбелязват 131-вата годишнина на туристическото движение в България. На морената на Черни връх днес бяха поднесени цветя на барелефа на Алеко Константинов. На витошкия първенец председателят на БТС Венцислав Венев и останалите официални лица наградиха призьорите в скоростното изкачване на върха, покорителите на 10-те планински първенци в България и връчиха грамоти на туристически дружества. За доброто настроение отново се погрижи прочутият народен певец и лауреат на международни награди Александър Александров – Алекс, в програмата бяха включени планинарски и народни песни и танци в изпълнение на хорове и ансамбли от цялата страна. Празникът преминава под апела към всички участници да пазят планината и да не оставят боклук след себе си.

Кадри от надпреварата ще откриете във видеото.