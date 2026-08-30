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Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в гонки с дрон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Чете се за: 03:17 мин.
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Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в организирани незаконни гонки с дрон. Безпилотният летателен апарат се използва и за установяване на водачи с рисково шофиране по пътищата в областта. От началото на месеца са глобени повече от 20 шофьори, които са дрифтили по улиците на морския град или са били свързани с нерегламентирани състезания. Как дронът помага на полицията във Варна и какви са глобите за любителите на високи скорости?

Специализирани акции на полицията във Варна срещу опасното поведение на шофьори и мотористи на пътя се провеждат от началото на летния сезон. Целта е да бъдат предотвратени тежки инциденти. За по-лесното установяване на нарушители, варненската полиция използва дрон.

гл. инспектор Петко Камбуров, началник на сектор “Пътна полиция” - Варна: "Това техническо средство основно се използва за установяване на нарушения, които са свързани с неправилни маневри и изпреварвания."

Дронът се използва и през деня, и през нощта, за да се следи за организирани незаконни гонки по булевардите във Варна и пътищата в малките населени места. Санкциите са сериозни.

гл. инспектор Петко Камбуров, началник на сектор “Пътна полиция” - Варна: "Глобата е 1533 евро, 12 месеца лишаване от право да управлява МПС чрез изземане на свидетелството за управление и 3 месеца спиране от движение на моторното превозно средство."

Автоинструкторът Атанас Балабанов обучава курсисти от близо 40 години. Според него, чрез дронове няма да се решат проблемите с опасното шофиране и настоява да има камери на възлови кръстовища.

Атанас Балабанов, автоинструктор: "Поставяне на такива камери - тези гонки ще престанат. А с дрона може да си помагат с него на такива места, където няма покритие на такива камери."

Гонките се правят там, където асфалтовата настилка е добра и няма светофарни кръстовища едно след друго, казва Балабанов.

Атанас Балабанов, автоинструктор: "Ето го участъкът. Идеален е за такива гонки, било то с мотоциклети, било то с автомобили. И какво като там накрая ще стои триногата? Тази тринога ще засече скоростта на моториста, но не може да му снима номера."

Помощта на дрона, обаче, е голяма за пътни участъци, където стават повече катастрофи или трафикът е засилен.

гл. инспектор Петко Камбуров, началник на сектор “Пътна полиция” - Варна: "Там се насочват силите и средствата с такова техническо средство за осъществяване на допълнителен контрол."

От полицията разчитат и на гражданите, станали свидетели на рисково шофиране или гонки, да сигнализират на 112.

#използване #дронове #Варна #полиция

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