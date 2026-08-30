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Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в асеновградско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Таня Матева
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Чете се за: 00:55 мин.
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души потърсили спешна помощ исул протеста
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Един човек е загинал и четирима са ранени при челен сблъсък между асеновградските села Козаново и Патриарх Евтимово, съобщиха от пресцентъра на полицията в Пловдив.

Сигналът за тежкия пътен инцидент е подаден на тел. 112 половин час след полунощ днес. При все още неизяснени обстоятелства са се ударили два автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единия от водачите, на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник.

Спешна медицинска помощ се оказва и на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници. До приключване на огледа на местопроизшествието движението в участъка е било спряно и в двете посоки, но вече е възстановено. Образувано е досъдебно производство по случая.

#един загинал и четирима ранени #катастрофа между две коли #Асеновградско

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