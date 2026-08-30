За очакванията на феновете по света за "Евровизия" в България - разговор с Уилям Лий Адамс - основател и автор на Wiwibloggs, най-следваната независима медия, която отразява конкурса. Улиям е и награждаван журналист от ВВС, където работи по туристически и музикални предавания. Преди по-малко от месец той дойде и в София и Бургас.

БНТ: "Уилям, привет. Няма да крия, че се познаваме вече повече от 10 години, но би ли разказал на зрителите малко повече за работата си? Колко добре познаваш феновете на „Евровизия“ и колко от тях те следват?"

Уилям Лий Адамс - основател и автор на Wiwibloggs: "Страхотно е да говоря с теб. Wiwiblogs привлича фенове от цял свят. Имаме 220 000 абонати в YouTube и повече от 111 000 в Instagram и Facebook, така че последователите ни в социалните мрежи надхвърлят половин милион. Обичаме Евровизия и следим конкурса целогодишно. За нас това не е просто един концерт, а цяло пътуване. И от мига, в който Дара спечели, ние започнахме да мислим за България 2027 г. Близки сме с публиката, познаваме я добре, това е огромна общност. И нямаме търпения да дойдем в България, на този общ празник, който ни предстои след няколко месеца.

БНТ: "Освен, разбира се, страхотното шоу, което БНТ вече подготвя, кажи ми, какво преживяване търсят феновете в една страна домакин? И в града домакин? Доколко са склонни да ги опознаят и да се да се върнат отново?"

Уилям Лий Адамс - основател и автор на Wiwibloggs: "О, със сигурност ще разгледат града и, надявам се и вашата страна. „Евровизия“ винаги е голямо приключение. Защото не знаем на къде ще ни изпрати съдбата следващия път. Преди години попаднах в Азербайджан, страна, в която по принцип не бих помислил да отида, но „Евровизия“ ме заведе там. И мисля, че за България това е голяма възможност. Хората знаят София, но по-малко от тях познават Бургас. И това е възможност. Хората ще си кажат: добре, нека видим какво предлага столицата. Нека видим какво предлага Бургас. Може би ще пътуват с кола. Насърчавам хората да минат през Пловдив, да минат през Варна, за да видят повече от България. „Евровизия“ е прекрасна именно защото е изпълнена с изненади. Никой от нас не знаеше, че ще се окажем в България, когато се завърнахте в конкурса, но ето ни тук. Аз съм готов. Да го направим."

БНТ: "Виждам, че вече си експерт в произнасянето на името на Бургас, както и на имената на другите ни градове. БНТ, заедно с Министерството на туризма, вече подготвят пакети за журналисти и потенциално за фенове. Какъв е твоят списък с желания? Какво феновете биха искали да видят в нашата страна? Какво ви интригува?"

Уилям Лий Адамс - основател и автор на Wiwibloggs: "Мисля, че морето е едно най-големите ви предимства. Хората ще дойдат на Черно море и ще кажат: „Уау, ама то всъщност е синьо.“ За нас в Западна Европа Черно море донякъде е мистерия. Не ни е познато това място. И когато дойдох, останах изумен колко е красиво. Така че крайбрежието на морето определено е в списъка на местата, които трябва да бъдат посетени. Много ми се иска също западноевропейците да оценят колко европейска е България. Наистина бях впечатлен от многопластовата история. Имате римско, гръцко наследство, имали сте османско влияние. Имали сте и периода на социализма. И архитектурата отразява всичко това. Оглеждаш се и сякаш си в кутия за бижута, пълна с различни ценности. И се надявам постителите да могат да се докоснат до тази богата и сложна история, защото не всички осъзнават, че България е такава богата сплав от хилядолетна култура."

БНТ: "А какви са впечатленията ти от града домакин Бургас? Беше там преди по-малко от три седмици. Създаде страхотно съдържание."

Уилям Лий Адамс - основател и автор на Wiwibloggs: "О, благодаря. Обикнах остров Света Анастасия. Бях абсолютно поразен колко е красив и спокоен. Тази стара църква и прекрасните панорамни гледки! Имаше ресторант и местно куче – Анастасия. Разбрах, че името ѝ означава „възкресение“, „да се изправиш отново“ и че тя е преживяла заболяване. Много харесах интимната атмосфера на острова. Хареса ми и Морската градина в Бургас. Тя сякаш няма край. Мислиш, че ще свърши, но има още и още. И създава много топло, приятно усещане. Срещнах семейства там. Не беше само купон, купон, купон и слънчев плаж. Имаше голямо разнообразие. И искам да се върна, за да видя птиците. Не можах да посетя езерата, но научих много за наблюдението на птици в Бургас. И искам да науча още. Искам да видя фламинготата, и други видове. Така че това е в моя списък."

БНТ: "Лесно ли беше за теб да стигнеш до Бургас и колко лесно ще е за публиката от цял свят? Защото БНТ работи с партньори тук, в България, по този въпрос."

Уилям Лий Адамс - основател и автор на Wiwibloggs: "Да. Мисля, че някои фенове в чужбина малко преувеличават с коментарите, че ще са необходими полети с прекачване. Това е всекидневие по цял свят. Възможно е. Определено е възможно. Всичко опира до комуникацията. Смятам, че вашата телевизия и и туристическите организации трябва да имат ясно послание. Можете да летите, да пътувате с автобус, може би искате да пътувате с влак – покажете на хората всички възможности за придвижване и тогава те няма да се притесняват, защото става дума просто за известна доза страх. Непознато е. България е мистерия. Но в момента, в който има разписание, има карта, хората започват да се чувстват по-комфортно."

БНТ: "Кои български песни от „Евровизия“ са любими на феновете? И каква песен бихте искали от България догодина?"

Уилям Лий Адамс - основател и автор на Wiwibloggs: "Дара очевидно е кралицата на „Евровизия“ България. Но ако се върнем по-назад, всъщност имаше златна ера – 2016 и 2017 г., когато Поли Генова се класира четвърта, а Кристиан Костов – втори. Трудни проекти, в които, разбира се, и ти беше замесена. Поздравления за това. Те проправиха пътя към успеха на България днес. Именно тогава, феновете на „Евровизия“ наистина се влюбиха в българската музика. И мисля, че това продължи и през 2020 г. По време на пандемията, Виктория беше ощетена. Тя можеше да спечели конкурса „Евровизия“ през 2020 г. за България, но, разбира се, шоуто беше отменено. Така че тези три имена наистина се открояват за мен, що се отнася до това кого искаме да видим на сцената на предстоящото шоу. Имате толкова много възможности. Обичам тази певица – Прея, която участваше в националната селекция срещу Дара. Има много дълбок, мистериозен глас и представя мултикултурна България. Харесвам и чалгата, няма да лъжа. Галена, Преслава – за мен тези гласове са толкова уникални. Нямаме нищо подобно в Западна Европа. И този уникален звук, тези специални качества, са истинско предимство."

БНТ: "Разбира се, предстои още работа, за да бъде избрана българската песен. Екипът на БНТ работи много усилено, за да организира добър конкурс тук и да осигури добро преживяване за феновете. Накрая – ако трябва да обобщиш с една дума, как виждаш България?"

Уилям Лий Адамс - основател и автор на Wiwibloggs: "О, България има тази балканска енергия. Мисля за енергията на кукерите, тези традиционните космати чудовища, които прогонват злото. Има този дух на непоколебимост, но и на танци, на радост. Мисля, че стереотипът от времето непосредствено след социализма – на бедна страна, която търси идентичност, той отдавна е отминал. България вече е ТУК. И носи енрегията на този балкански дух.

Много ми харесва ето това отношение. Хората са много свободолюбиви, непринудени, има нещо специално в България. Тя е неоткрита и в същото време има толкова много неща за откриване. И честно казано, нямам търпение да опитам храната ви, да чуя музиката ви и може би да потанцувам с кукерите."

БНТ: "Благодаря. Благодаря ти, Уилям. Добре си дошъл. Да очакваме ли да организирате в Бургас някое от вашите специални партита и събития за „Евровизия“ 2027?"

Уилям Лий Адамс - основател и автор на Wiwibloggs: "Абсолютно. Имаме големи планове. Водим разговори. Искаме да съберем на едно място артистите, феновете и общността. Така че следете какво предстои."



