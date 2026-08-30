НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик

9 обекта във Варна и един в Балчик са проверени като част от лятната контролна кампния на НАП. Установени са 14 нарушения.

Става дума за 4 ресторанта и 6 питейни заведени. 14 нарушения са установили от НАП, като това са предимно разминаване в касовата наличност и неиздаване на касов бон.

Лора Георгиева, гл. експерт в Дирекция " Комуникация" към Централно управление на НАП: "Тук по-любопитното, което не сме споменавали до момента в лятната кампания е, че сме глобили и физическите лица, които не са издали касовата бележка. Освен юридическото лице, глобяваме и физическото лице, което реално извършва нарушението. В друго заведение сме установили повторно, второ нарушение, в рамките на този летен сезон. Ако заведението затвори следващите няколко дни, по закон ние можем да преминем към затваряне, към запечатване на обекта. И ако това се случи в дните след като то затвори, реално следващия летен сезон може да стартира затворено."

През лятната кампания на НАП тази година само на територията на Варна са извършени 1400 проверки. Също така е отчетено и 5% увеличение при съотношението брой извършени проверки и установени нарушения спрямо с 2025 г. към 2026 г. Проверките на НАП продължават и през септември.

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