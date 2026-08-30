Община Струмяни: Осигурена е достатъчно бутилирана и питейна вода за жителите, доброволците и екипите на терен

Осигурени са необходимите количества бутилирана и питейна вода за жители, доброволците и екипите, ангажирани с дейностите на терен след бедствието в Струмяни, съобщиха от общината във Фейсбук.

Те благодарят за изключително бързата реакция на държавните институции, БЧК, организациите, бизнеса, дарителите, гражданите и много популярни лица, през този уикенд.

"На разположение са 9 тона питейна вода от Държавния резерв, както и бутилирана вода от Българския Червен кръст в разфасовки от 2 литра, които получаваме постоянно и без спиране, през целия период. Благодарение на многобройни дарители е осигурена и необходимата за доброволците вода в разфасовки от 0,5 литра, удобни за работа на терен. От дарители и община Струмяни е предоставена и храна за доброволците", допълват от общината.

В следващите дни се очакват допълнителни големи доставки на питейна вода, осигурени от държавата и Българския Червен кръст.

СНИМКИ: ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Днес и през всеки следващ ден на терен ще има служители на Национален парк „Пирин“, военни, пожарна служба, както и подкрепа от екипи и доброволци от цялата Благоевградска област.