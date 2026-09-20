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Доналд Тръмп спешно се завърна в Белия дом

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 01:15 мин.
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Доналд Тръмп съкрати престоя си в резиденцията „Кемп Дейвид“, където трябваше да прекара и двата почивни дни.

Белият дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента. То обаче съвпада с последните атаки в Саудитска Арабия, за които отговорност поеха йеменските бунтовници хути. Съединените щати призоваха своите граждани, които се намират в Близкия изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военният конфликт между хутите и Рияд може бързо да ескалира.

Завръщането на Тръмп е и на фона на напрежението с медиите. Белият дом отказа достъп на журналисти от телевизиите Си Ен Ен и Ем Ес Нау и изданието „Политико“ по нареждане на Тръмп, който ги обвини в разпространението на „фалшиви новини“. От трите медии заявиха, че са били конфискувани журналистическите карти на техни репортери, които вчера сутринта са отишли в Белия дом.

#забрана на медии в САЩ # Доналд Тръмп #Саудитска Арабия

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