Доналд Тръмп спешно се завърна в Белия дом

Доналд Тръмп съкрати престоя си в резиденцията „Кемп Дейвид“, където трябваше да прекара и двата почивни дни.

Белият дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента. То обаче съвпада с последните атаки в Саудитска Арабия, за които отговорност поеха йеменските бунтовници хути. Съединените щати призоваха своите граждани, които се намират в Близкия изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военният конфликт между хутите и Рияд може бързо да ескалира.

Завръщането на Тръмп е и на фона на напрежението с медиите. Белият дом отказа достъп на журналисти от телевизиите Си Ен Ен и Ем Ес Нау и изданието „Политико“ по нареждане на Тръмп, който ги обвини в разпространението на „фалшиви новини“. От трите медии заявиха, че са били конфискувани журналистическите карти на техни репортери, които вчера сутринта са отишли в Белия дом.