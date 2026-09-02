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Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6

bnt avatar logo от Мартин Гошев
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Спорт
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В германския град Есен на пътя на България в група “D” застават отборите на Индия, Англия и Коста Рика. БНТ 3 ще излъчи и трите мача на „лъвовете“

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България започва шестото си участие на световно първенство по Сока 6. Във варианта на минифутбол 6 срещу 6 за първи път в историята рекордните 48 нации протягат ръка към световната титла.

В германския град Есен на пътя на България в група “D” застават отборите на Индия, Англия и Коста Рика. БНТ 3 ще излъчи и трите мача на „лъвовете“ от груповата фаза, а при успешен развой и пътя на националите ни в елиминациите.

Програма на мачовете на България от груповата фаза:

29 август (събота), България - Индия, 19:55 ч. БНТ 3

31 август (понеделник), България – Англия, 22:55 ч., БНТ 3

2 септември (сряда), Коста Рика – България, 10:55 ч., БНТ 3

До момента в петте си участия на Мондиал по Сока 6, България два пъти достига до най-добрите осем тима. На последното световно първенство в Канкун, Мексико, България отпада на четвъртфиналната фаза от домакина, а преди това националите достигат за първи път до тази фаза през 2022 г. на шампионата в Будапеща, когато „лъвовете“ са спрени от Полша.

Освен всички мачове на нашите национали на световното първенство, БНТ 3 ще излъчи двата полуфинала (5 септември) и финала на 6 септември.

Програма:

5 септември (събота):

Полуфинал 1 – 19:55 ч., БНТ 3

Полуфинал 2 – 21:55 ч., БНТ 3

6 септември (неделя):

Финал – 20:55 ч., БНТ 3

Не пропускайте по БНТ 3 световното първенство по Сока 6 с участието на България!

#световно първенство по Сока 6 - 2026 г.

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