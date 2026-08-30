България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков

Солиден старт за селекцията на Любомир Минчев във втората фаза от предварителните квалификациите за Евробаскет 2029.
Българският национален отбор за мъже постави солидно начало на втората фаза от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция и Естония. Селекцията на Любомир Минчев подчини Румъния със 103:86 в среща от втория кръг в група D , изиграна в зала „Поливалента 1“, Тулча. Първото полувреме определено не предвещаваше подобен изход, но през второто българите намериха нужните аргументи, чрез които да нанесат първо поражение в пресявките на състава, воден от Джона Хърско. Разбира се, огромна роля за успеха изигра и Александър Везенков, който за пореден път попадна под светлините на прожекторите и създаде огромен брой проблеми на румънската защита.
Официален дебют с екипа на „лъвовете“ направи и най-новия натурализиран чужденец – Умоджа Гибсън.
По този начин „трикольорите“ имат една победа на сметката си, а румънците са с успех и поражение. Следващият мач за българския тим ще бъде на 26 ноември, когато ще домакинства на Дания, докато румънският отбор ще приеме именно скандинавците три дни по-късно.
Откриващите минути се превърнаха в размяна на удари. Александър Везенков и Борислав Младенов бяха замесени във всичко най-интересно за гостите в офанзивен план, докато от другата страна Драгош Дикулеско и Дарън Ртъсел често отговаряха в това отношение. Щафетата бе поета от Александър Гавалюгов и Михай Мачука, а българите имаха последната дума за аванс от 2 точки в края на встъпителния период.
Бясното вкарване зад дъгата спря да бъде фактор в началото на следващата десетка, която също стартира при поделено надмощие и с доста грешка в дефанзивен план за двата лагера. Вдигането на оборотите именно в защита, съчетана със соловите изпълнения на Мирослав Васов и Везенков, тласна „лъвовете“ към край на статуквото и към това да се оттеглят в съблекалнята при 57:48.
Умоджа Гибсън и Везенков се превърнаха в главни действащи лица на старта на третата част, когато „трикольорите“ за първи път усетиха вкуса на двуцифрената разлика. Защитата на българския тим също влезе в нужните алгоритми, давайки нужното спокойствие. Проблясъци на Лукас Тохътън и Никулеско бяха катализатори за румънски щурм, но гостите не дадоха заден ход по пътя към 11-точков актив след 30 минути игрово време.
Българите започнаха да гледат смело към успеха още в откриващите минути на заключителната четвърт, в които Цветомир Чернокожев и Везенков обединиха усилия. Гардът на северните ни съседи постепенно пада и до финалната сирена техните съперници довършиха започнатото.
Александър Везенков отново влезе в обувките на лидер за българите, отчитайки се с 36 точки, допълнени от 36 точки, 9 борби, 5 асистенции и 4 успешни шута отвъд дъгата. Борислав Младенов се разписа с 14 точки и 11 овладени под двата ринга топки, Умоджа Гибсън дебютира с 11 и 9 асистенции.
Дарън Ръсел отвърна за румънците с 22 точки, 6 асистенции и 4 точни стрелби от далечна дистанция.