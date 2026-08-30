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България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Солиден старт за селекцията на Любомир Минчев във втората фаза от предварителните квалификациите за Евробаскет 2029.

българия реши ребуса румъния магията везенков
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Българският национален отбор за мъже постави солидно начало на втората фаза от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция и Естония. Селекцията на Любомир Минчев подчини Румъния със 103:86 в среща от втория кръг в група D , изиграна в зала „Поливалента 1“, Тулча. Първото полувреме определено не предвещаваше подобен изход, но през второто българите намериха нужните аргументи, чрез които да нанесат първо поражение в пресявките на състава, воден от Джона Хърско. Разбира се, огромна роля за успеха изигра и Александър Везенков, който за пореден път попадна под светлините на прожекторите и създаде огромен брой проблеми на румънската защита.

Официален дебют с екипа на „лъвовете“ направи и най-новия натурализиран чужденец – Умоджа Гибсън.

По този начин „трикольорите“ имат една победа на сметката си, а румънците са с успех и поражение. Следващият мач за българския тим ще бъде на 26 ноември, когато ще домакинства на Дания, докато румънският отбор ще приеме именно скандинавците три дни по-късно.

Откриващите минути се превърнаха в размяна на удари. Александър Везенков и Борислав Младенов бяха замесени във всичко най-интересно за гостите в офанзивен план, докато от другата страна Драгош Дикулеско и Дарън Ртъсел често отговаряха в това отношение. Щафетата бе поета от Александър Гавалюгов и Михай Мачука, а българите имаха последната дума за аванс от 2 точки в края на встъпителния период.

Бясното вкарване зад дъгата спря да бъде фактор в началото на следващата десетка, която също стартира при поделено надмощие и с доста грешка в дефанзивен план за двата лагера. Вдигането на оборотите именно в защита, съчетана със соловите изпълнения на Мирослав Васов и Везенков, тласна „лъвовете“ към край на статуквото и към това да се оттеглят в съблекалнята при 57:48.

Умоджа Гибсън и Везенков се превърнаха в главни действащи лица на старта на третата част, когато „трикольорите“ за първи път усетиха вкуса на двуцифрената разлика. Защитата на българския тим също влезе в нужните алгоритми, давайки нужното спокойствие. Проблясъци на Лукас Тохътън и Никулеско бяха катализатори за румънски щурм, но гостите не дадоха заден ход по пътя към 11-точков актив след 30 минути игрово време.

Българите започнаха да гледат смело към успеха още в откриващите минути на заключителната четвърт, в които Цветомир Чернокожев и Везенков обединиха усилия. Гардът на северните ни съседи постепенно пада и до финалната сирена техните съперници довършиха започнатото.

Александър Везенков отново влезе в обувките на лидер за българите, отчитайки се с 36 точки, допълнени от 36 точки, 9 борби, 5 асистенции и 4 успешни шута отвъд дъгата. Борислав Младенов се разписа с 14 точки и 11 овладени под двата ринга топки, Умоджа Гибсън дебютира с 11 и 9 асистенции.

Дарън Ръсел отвърна за румънците с 22 точки, 6 асистенции и 4 точни стрелби от далечна дистанция.

#Национален отбор на Румъния по баскетбол за мъже #Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #Български национален отбор по баскетбол за мъже

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