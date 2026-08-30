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Исландците не подкрепиха подновяването на преговорите за членство в ЕС

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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исландците подкрепиха подновяването преговорите членство
Снимка: АП/БТА
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Оспорваният референдум в Исландия завърши с победа на противниците на подновяването на преговорите с Брюксел. Разликата в гласовете е по-малка от 13 000. „Против“ стартиране на нови преговори са гласували почти 53% от избирателите, а „за“ – малко под 47 на сто.

Исландия и Европейският съюз запазват сегашните си отношения – на близки приятели, но не едно цяло.

Криструн Фростадотир, премиер на Исландия: "Ще продължим да вършим страхотна работа, както беше досега. Политиките, които провеждаме до този момент, дават положителни и добри резултати. Ние все още сме част от Европейското икономическо пространство."

На референдума надделяха опасенията на исландците, че пълното евроинтегриране на страната би означавало да загуби суверенитета и контрола си върху зоните за риболов. Това е и една от темите, заради която преди 13 години Рейкявик преустанови преговорите с Брюксел.

"Няма да им позволим да ловят риба в нашите води. Те да си ловят в собствените си държави, а ние – в нашите. Ние я хващаме, вие я купувате."

Според исландците, които подкрепят подновяването на преговорите с Европейския съюз, сега времената са много по-различни от 2013 г. И вече гласът на исландците би се чувал много по-силно.

"Тъжна съм от резултата. Според мен това щеше да е чудесна възможност. Трябваше поне да видим сделката, да я обсъдим. Заради света, в който сега живеем, е хубаво да имаме съюзници. За мен би било по-безопасно да имаме по-силен съюз с Европа."

Правителството предложи референдума заради конфликта в Украйна, митническите войни и заплахите на американския президент Доналд Тръмп към съседна Гренландия. Страната, която е с население 400 000 души, е от основателките на НАТО, но няма собствена армия. Исландците обаче не са единни и по темата за сигурността.

"Ако Тръмп иска да ни завладее, той ще го направи независимо дали сме в Европейския съюз."

С резултатите от референдума Рейкявик нанесе удар на Брюксел. Европейският съюз се надяваше да приветства Исландия като нов член.

Ерик Бергман, професор по политически науки: „Те наистина искат просперираща западна държава да се присъедини към Европейския съюз. Исландия би била нетен донор към европейския бюджет.“

Освен това евентуалното присъединяване на островната държава щеше стратегически да укрепи блока, да засили тежестта на Евросъюза на международната сцена и да намали скептицизма към разширяването на Европейския съюз.

Дебатът за преговори обаче може да бъде подновен по всяко време. Поне след 2028 г., когато изтича мандатът на сегашната премиерка. Тя заяви, че до края на управлението си няма да предлага нов референдум за стартиране на преговори.

#Диамантена лига в Брюксел 2026 #ЧЛЕНСТВО В ЕС #Исландия #преговори #референдум

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