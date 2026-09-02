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Пожари по Южното Черноморие: Заведение изгоря на плаж "Каваци", сухи треви и храсти пламнаха край Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: БНТ
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Голям пожар изпепели заведение на плаж „Каваци“ в Созопол. Огънят е тръгнал от кухнята и за минути е обхванал целия ресторант. В момента на инцидента плажът е бил пълен с туристи, които са се евакуирали. Няма пострадали хора. Два екипа на пожарната са потушили огъня, само секунди преди огнеборците да получат сигнал за нов пожар в района.

Огънят в ресторанта е тръгнал от кухнята минути преди заведението да отвори. Затова вътре е нямало клиенти, а само персонал, който незабавно се е евакуирал.

служител в заведението: „Не знам какво се случи. Изведнъж започна да гори, опитахме се да го спрем, но без успех.“

Милен, собственик на заведението: „То е дърво. За секунди става всичко. Само започна да гори. Не знаем от какво дали мазнина, нямам идея.“

Пръв на помощ се притекъл Стефан, който работи в съседното заведение.

Стефан Добрев, служител в съседно заведение: „Събрах колкото имаме пожарогасители. Престраших се и влязох вътре в заведението. Започнах да викам дали има хора, нямаше и започнах да хвърлям маси и столове навън, за да спася имуществото колкото мога. Ама огънят се разгоря много, не се търпеше, даже джапанките ми изгоряха.“

Туристите, които са били на плажа по време на инцидента, са се евакуирали. Ограничено е било и преминаването на автомобили.

БНТ: Имаше ли паника на плажа?

Георги Георгиев, спасител на плажа: "Имаше да, събраха си багажа и си тръгнаха."

ст. инспектор Йордан Дрингов, началник на пожарната в Созопол: „Периметърът е бил ограничен, за да не пострадат хората. А пътят е затворен умишлено поради това, че е осъществено водоснабдяване на пожарните автомобили от хидрант, който се намира от другата страна на пътя.“

снимки: БНТ

Секунди, след като беше потушен пожарът в заведението, огнеборците бяха изпратени на нов сигнал. Горяха сухи треви и храсти в местността „Буджака“ край Созопол.

Имаше опасност за електроразпределителна станция, която захранва голяма част от града, но пожарникарите успяха да спрат пламъците, преди да достигнат съоръжението.

#плаж Каваци #край Созопол #гасене на пожар

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