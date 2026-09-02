На първо четене: Депутатите премахнаха продуктовата такса и за автомобилите

Темата за продуктовите такси влезе и в парламента. „Демократична България“ внесоха промени, според които се премахва продуктовата такса за моторните превозни средства.

Премахва се лицензионният режим за дейностите по управление на отпадъците и се заменя с регистрационен, а контролните функции преминават от екоминистерството към НАП и митниците. От „Прогресивна България“ заявиха, че тяхното правителство първо е започнало да решава проблема с намаляване на продуктовите такси за електроуредите 4-ри пъти, но подкрепиха текстовете. Останалите партии също гласуваха „за", единствено от ДПС се въздържаха.