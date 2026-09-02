На първо четене: Депутатите премахнаха продуктовата такса и за автомобилите

Темата за продуктовите такси влезе и в парламента. „Демократична България“ внесоха промени, според които се премахва продуктовата такса за моторните превозни средства.
Премахва се лицензионният режим за дейностите по управление на отпадъците и се заменя с регистрационен, а контролните функции преминават от екоминистерството към НАП и митниците. От „Прогресивна България“ заявиха, че тяхното правителство първо е започнало да решава проблема с намаляване на продуктовите такси за електроуредите 4-ри пъти, но подкрепиха текстовете. Останалите партии също гласуваха „за", единствено от ДПС се въздържаха.
Божидар Божанов, „Демократична България“: „Схемата с продуктовите такси, с оползотворяващите организации, тези, които ги събират е измислена много отдавна, но през 2024-25 г. тя е овладяна от едни сенчести кръгове, зад които стои небезизвестния Таки. Дали около Таки пък са стоели политически ръководители, като Борисов и Пеевски или някой друг, ще оставя на вашето въображение, но можем да направим известна връзка.“
Петър Витанов, „Прогресивна България“: „Добро утро на опозицията. Искам само да попитам, този картел дали съществуваше преди няколко години. Защо не попитате Борислав Сандов, като беше министър, съществуваше ли картела. Юлиян Попов, като беше министър в сглобката, съществуваше ли картела. А в служебното правителство, беше ли? Ваше служебно правителство на Гюров, пипнаха ли таксите? Да. Ние знаем за проблемите в сектора и ще ги прекратим!“
Асен Василев, ПП: „Таксите бяха 10 пъти по-ниски от сега 22-ра, 23-та и 24-та година. Те бяха увеличени 10 пъти 2025 г. по времето на правителството на Желязков. Нека да подходим конструктивно, да приемем законопроекта, да седнем и огледаме всички групи и да върнем таксите на нивата, които бяха когато ние управлявахме през 2023 година.“
Петър Петров, „Възраждане“: „Вие и вашата партия сте участвали в изпълнителната власт, имали сте мнозинства в поредица от парламенти и сте могли да решите поредица проблеми, свързани с този казус.“