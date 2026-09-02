Голям пожар изпепели заведение на плаж "Каваци" край Созопол (ВИДЕО)

Голям пожар изпепели заведение на плаж „Каваци“ край Созопол. Огънят е тръгнал от кухнята и за минути е обхванал цялата конструкция, която е била от дърво.

Сигналът за пожара е подаден около 12:30 ч. днес, минути преди заведението да отвори. Първо гасенето е започнало от служители на заведението и съседни обекти. На помощ са дошли и два противопожарни екипа.

Няма пострадали хора, но заради силното задимяване достъпът до района е ограничен от полиция. Пътят към плажа също е бил затворен, за да могат пожарните автомобили да бъдат захранвани с вода от близък хидрант.

Стефан Добрев, служител в съседно заведение: „Тръгнах по най-бързия начин. Събрах колкото имаме пожарогасители. Престраших се и влязох вътре в заведението. Започнах да викам дали има хора, нямаше и започнах да хвърлям маси и столове навън, за да спася имуществото колкото мога. Ама огънят се разгоря много, не се търпеше, даже джапанките ми изгоряха“. Милен, собственик на заведението: „Запали се и това е. За една минута. То е дърво. За секунди става всичко. Само започна да гори. Не знаем от какво дали мазнина, нямам идея“. ст. инспектор Йордан Дрингов, началник на пожарната в Созопол: „Имаме пожар, който е започнал от кухнята на заведението. Хората са напуснали непосредствено при възникването на пожара. Нямаме, пак повтарям, загинали и пострадали хора вследствие на възникналия пожар.“