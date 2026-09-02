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Студентските стипендии: Само приетите редовно държавна поръчка ще имат право на пари от държавата

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев не очаква протести на студенти задочно и платено обучение, които според промените в Закона за висшето образование няма да получават стипендии.

Студенти платено и задочно обучение сезираха Върховния Административен Съд, че е редно и те да получават стипендии, и съдът се произнесе в тяхна полза. Народното събрание обаче прие на първо и второ четене промени в Закона за висшето образование, според които ограничи държавните стипендии само за студенти редовно обучение, в държавна поръчка.

проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: „Държавата винаги осигурява нужните специалисти през регулирания държавен план - прием и всъщност в момента не се отнема право, тъй като то не е съществувало. Решението на ВАС беше вследствие на неточности в Закона за висшето образование, които отстраняваме. Това не лишава студентите задочници, платено обучение, когато има други източници, те да получават стипендии.“

Снимка: БТА

#пари от държавата #студентски стипендии #редовно обучение #държавна поръчка

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