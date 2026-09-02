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От ПБ предлагат полицаите да оказват първа помощ, а колите им да са снабдени с дефибрилатори

Милена Кирова от Милена Кирова
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От ПБ предлагат полицаите да оказват първа помощ, а колите им да са снабдени с дефибрилатори
Снимка: БТА
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"Прогресивна България" предлагат промени в закона за здравето, така че полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори.

Причината: често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Около 2300 са полицейските автомобили, които трябва да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а БЧК вече има готовност да извърши обучения на униформените. Пари ще се търсят от бюджета и от Фонда за пътна безопасност.

Георги Илиев, ПБ: "Всяка година 10 000 души загиват от сърдечен арест. Ако веднага има дефибрилация 60-70 % биха били спасени. В Европа това е широка застъпена практика. На спешните медици им отнема. Между 8 и 12 минути да стигнат, а практиката показва, че органите на МВР пристигат първи."

#Закон за здравеопазването #първа помощ #линейки #промени #полиция

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