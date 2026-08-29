Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси. Това обяви съпругата му - Гергана Паси във Фейсбук.

"Последното съдебно решение потвърждава, че партия "Възраждане" и Костадинов "съзнателно провокират и катализират злокобни процеси в социалните мрежи". Коментарите под позициите им "съдържат крайни антиеврейски стереотипи, призиви за насилие, копнеж по политиките на Хитлер, омаловажаване на Холокоста и пр.", пише Гергана Паси.

Нямам капка съмнение, че физическата жестокост на улицата тръгва от думите, които използваме безнаказано в безкрайното онлайн пространство, допълва тя.

Тя благодари и на Българския Хелзински Комитет за работата по случая.