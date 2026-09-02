Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел

Настъпи моментът за големия финал на Диамантената лига. Божидар Саръбоюков влиза в спор за диамантения трофей на 4 септември (петък). В Брюксел европейският шампион в зала от 2025 г. ще се състезава във финала на най-престижната верига в леката атлетика рамо до рамо с всички елитни атлети в сектора.

Бронзовият медалист от първенството на Стария континент в Бирмингам 2026 взе участие във всеки един от турнирите през сезона, в чиято програма бе включен скокът на дължина. Той заслужи три подиума, сред които и историческа победа в Рим.

Надпреварата в Брюксел е на 4 септември от 19:30 часа.