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ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Нивото на Дунав край Русе достигна до минус 125 см

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Край Ново село, Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото със сантиметър

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Снимка: БТА
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Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове в българския участък. Това съобщиха от изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе.

Край Ново село, Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото със сантиметър. При останалите водомерни постове в българския участък се регистрират понижения, които варират между един и три сантиметра.

Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 125 см спрямо условната кота нула. За последното денонощие то е спаднало с три сантиметра. Прогнозата за идните два дни е то да се понижи с още сантиметър.

През последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

#минус 125 см # река Дунав #ниво #Русе

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