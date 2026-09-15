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НА ЖИВО: В МС представят нов подход за развитие на транспортната инфраструктура

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НА ЖИВО: В МС представят нов подход за развитие на транспортната инфраструктура
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министър-председателят Румен Радев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков представят нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Събитието се провежда в Гранитна зала на Министерския съвет.

В срещата са поканени представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики.

Целта на представянето е да бъде проведен диалог между правителството, бизнеса и обществото, насочен към по-голяма предвидимост и прозрачност в процеса на изграждане и развитие на транспортната инфраструктура.

Премиерът Румен Радев каза, че няма как да се говори за икономика, ако няма модерни и съвременни пътища. Как да вървим оттук нататък? Това е големият въпрос, който всички си задаваме, продължи той. Определи като огромно предизвикателство това, че по най-бързия начин трябва да се развие транспортната инфраструктура. След направения задълбочен анализ и запознаването на браншовите организации с него трябва да се реши приоритетно какво и как ще се строи.

"Ясно е, че за амбициозните ни цели, които сме си поставили няма как те да бъдат изпълнени бързо, качествено, без корупция, ако ние не започнем да сменяме модела на стратегическата инфраструктура".

#транспортната инфраструктура #браншови организации #Министерски съвет

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