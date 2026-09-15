НА ЖИВО: В МС представят нов подход за развитие на транспортната инфраструктура

Министър-председателят Румен Радев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков представят нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Събитието се провежда в Гранитна зала на Министерския съвет.

В срещата са поканени представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики.

Целта на представянето е да бъде проведен диалог между правителството, бизнеса и обществото, насочен към по-голяма предвидимост и прозрачност в процеса на изграждане и развитие на транспортната инфраструктура.

Премиерът Румен Радев каза, че няма как да се говори за икономика, ако няма модерни и съвременни пътища. Как да вървим оттук нататък? Това е големият въпрос, който всички си задаваме, продължи той. Определи като огромно предизвикателство това, че по най-бързия начин трябва да се развие транспортната инфраструктура. След направения задълбочен анализ и запознаването на браншовите организации с него трябва да се реши приоритетно какво и как ще се строи.