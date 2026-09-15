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От ДБ предлагат пакет от 40 законопроекта за всеобхватна дигитална трансформация

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Снимка: БТА
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Законодателна програма от 40 законопроекта за всеобхватна дигитална трансформация предлага предлага “Демократична България”, съобщиха от формацията.

“Целта е да се осигури удобство за гражданите, оптимална работа на администрацията, прозрачност, ограничаване на корупционния риск и конкурентна среда за развитие на бизнеса”, казва основният автор на законопроектите Божидар Божанов, съпредседател на “Да, България”.

Пакетът, наречен “Законите за дигитална България”, е разделен на 8 групи. В цялост той може да бъде видян на digital.dabulgaria.bg.

Сред тях са 9 законопроекта, които да доведат до нулева бюрокрация, като се гарантира отпадане на здравноосигурителна книжка, на хартиения болничен лист, на удостоверенията за наследници и за липса на задължения, премахване на печата и изискването на печати, отпадане на стикери по автомобила, заявления за EORI номер, хартиени документи за таксиметрови превози, както и за дигитализиране на риболовния и ловния билет.

Други 10 законопроекта предлагат преминаване от хартиени или полу-електронни процеси към изцяло електронни процеси - електронно досъдебно производство, електронен процес по инвестиционно проектиране и устройствено планиране, възможност за електронни нотариални производства, за електронна регистрация на автомобил, регистрация на фирма и производство за намена на чужденци. Въвеждане на електронни фактури и съхранение на електронни копия на хартиени фактури, пълна дигитализация на процесите по издаване на ТЕЛК, както и централизирано електронно проследяване на спазването на сроковете за произнасяне на всички администрации.

Създава се и цялостна уредба за използването и развитието на изкуствения интелект, като се прилага европейския регламент за изкуствения интелект.

Национален цифров портфейл - въвеждане на единно приложение за достъп до електронни услуги, справки, кореспонденция с държавни органи, както и европейски портфейл за цифрова самоличност, вкл. възможност за представяне на личен документ през смартфон.

Нов закон ще предложи управление на ИКТ в обществения сектор - как държавата и общините управляват информационните и комуникационните технологии и уреждане на ролята на системния интегратор и прозрачното възлагане.

Права и защита в дигиталния свят - в процеса на дигитализация трябва да бъдат гарантирани основни права и защита на уязвими групи. По тази причина в тази група са включени законопроекти за защита на данните на шофьорите в тол-системата, защита на трафичните данни, криминализиране на шпионския софтуер, възможност за отказ от съхраняване на биометрични данни в МВР, възможност за лица с увреждания да ползват ефективно телефон 112, ограничаване на онлайн рекламата на хазарт, ограничаване на пристрастяващите елементи на социалните мрежи.

Публичност и прозрачност - публикуването на колкото може повече данни за работата на държавата, особено когато става дума за разходване на публични средства, е изключително важна мярка.

Дигитални мерки срещу корупция и злоупотреби - дигитализацията сама по себе си е антикорупционна мярка, но в тази група са конкретни мерки, насочени срещу злоупотреби в различни сектори.

Част от законопроектите в тази законодателна програма вече са внесени, допълват от ДБ. Други ще бъдат внесени след като бъдат обсъдени (системата, в която са качени, създадена с изкуствен интелект, позволява обществено обсъждане и призоваваме всеки да остави становище).

От ДБ допълват, че ще търсят широка парламентарна подкрепа, защото България има спешна нужда от модернизация и дигитална трансформация.

#търсене на подкрепа #програма от 40 законопроекта #трансформация #ДБ

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