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След бедствието в Струмяни: Възстановиха движението на влаковете в района

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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бедствието струмяни възстановиха движението влаковете района
Снимка: БНТ
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Възстановиха движението на влаковете в района на Струмяни. ЖП трасето беше сериозно увредено след наводнението в селото миналата седмица.

Точно в 18 часа и 18 минути в Струмяни пристигна първият влак след бедствието.

Снежана: То беше нещо страшно, така че благодаря... аз очаквах поне цял месец тука да ремонтират, обаче като ми казаха на гарата, че влака ще пътува – викам браво бе момчета, правите чудеса."

През следващите дни влаковете ще преминават през увредения участък от километър и половина с минимална скорост, а работата на НКЖИ по отстраняването на щетите по жп прелеза в Струмяни продължава.

Генчо Мирков, главен ревизор по безопасността на НКЖИ: "Той ще бъде охраняван от наш служител и ще бъдат поставени знаци към идващите пътни превозни средства. Ние трябва напълно да извършим възстановяване на железния път и баластовата призма, което означава, че трябва да бъде изцяло подменено баластовото легло, защото то е примесено с кал."

Почистването на засегнатите домове също не е прекъсвало. Валентин е собственик на бензиностанция и транспортна фирма. Изчислява че загубите нанесени върху обектите му са на стойност над 200 хиляди евро.

Валентин: "Много време му трябва, тази бензиностанция поне 10-15 дни само върху нея, понеже не само това което се вижда има и други неща. Трябва колонки да се изпробват да е се види има ли, няма ли проблеми... има части за промиване, техника много, инвентар много избяга по Струма."

Бедственото положение в общината остава в сила още месец, а въпреки възстановеното водоподаване, течащата вода е негодна за пиене.

#село Струмяни #след бедствието #движение на влаковете #възстановено движение #бедствено положение

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