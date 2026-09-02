"Ахинора" на "Аполония": Картината на Иван Милев гостува в Созопол

Шедьовърът „Ахинора" гостува на Аполония. Само за ден знаменитата картина на Иван Милев беше изложена като част от представянето на Казанлъшката художествена галерия на Празниците на изкуствата в Созопол.

Иван Милев създава картината „Ахинора" през 1925 година, вдъхновен от текст на Николай Райнов. Малко преди да почине художникът дарява произведението на родния си град Казанлък. Картината дълго време стои в депото на галерията , а след това става част от постоянната експозиция и привлича вниманието на изкуствоведи и публика.

д-р Пламен В. Петров, директор на Художествена галерия - Казанлък: „Почти 50 години остава неизследвана. Не попада във фокуса на изкуствоведската общност, което смея да твърдя, че през последните години успяхме да променим и да уплътним до такава степен разказа за „Ахинора", че създадохме и цял музей.“

От 2024 година картината се помещава в специално създадено за нея пространство в Казанлък. Напуска за гостуване едноименният музей само в неговите почивни дни.

Александър Сомов, музикант: „Аз за пръв път я виждам и наистина съм изключително интригуван да имам възможност да видя това невероятно произведение на изкуството на живо.“ проф. Михаил Неделчев, литературовед: „Ахинора“ отдавна се е превърнала в един от големите символи на българското изобразително изкуство. Тя не трябва да бъде поставяна в никакъв контекст. Тя е сама по себе си. Тя е удивителна картина и трябва да бъде гледана така, просто с наслада и вдъхновение.“

„Ахинора“ гостува само в днешния ден в Созопол. Но изложбата с произведения на Иван Милев, озаглавена „Само чайки, пясък и проклятия", продължава да края на Аполония - 6 септември.

Автор: Александра Гюзелева