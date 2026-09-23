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СДВР: 500 фиша и 50 акта са съставени през почивните дни, небрандирани полицейски автомобили спират агресивни водачи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
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След празничните почивни дни хиляди столичани се прибраха обратно в София, а очаквано най-натоварени бяха основните входове към столицата от магистралите и междуградските пътища. Каква е била пътната обстановка и какви са били най-честите нарушения?

"Над 1000 автомобила бяха проверени през тези почивни дни. Имаме съставени над 500 фиша и 50 акта, от които имаме водачи, установени с алкохол над 1,2 промила – двама. Имаме двама водачи под 1,2 промила с алкохол, един водач, положителен за наркотични вещества, имаме петима водачи, които са отказали да бъдат тествани за наркотични вещества, и двама водачи с отказ за употреба на алкохол", съобщи в "Денят започва" старши инспектор Любомир Апостолов, началник група в отдел "Пътна полиция" СДВР.

Засилено беше полицейското присъствие вчера на ключовите пътни артерии. Допълнителни екипи бяха разположени на автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

Над 20 екипа бяха разположени на входно-изходните артерии на София за безопасното прибиране на гражданите.

Старши инспектор Любомир Апостолов от „Пътна полиция“ към СДВР обобщи:

"През почивните дни обстановката беше нормална, с изключение на вчерашния ден. На входно-изходните артерии, в следобедните часове, по „Тракия“ и Владая имахме леко натоварване."

Част от проверките са били насочени и към шумните автомобили.

"Имаме техническо средство за измерване на нивото на шума на автомобилите. Искам да кажа на водачите, че автомобилът се спира от движение до отстраняване на техническата неизправност на автомобила. Налага се и административна санкция."

Полицейските проверки на „Пътна полиция“, част от СДВР, ще продължават, увери Апостолов.

"Тук искам да спомена, че вкарваме с борбата с пътния травматизъм и с цивилни автомобили, небрандирани, които следят за агресивни водачи на пътя."

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#СДВР #нарушения #почивни дни #трафик

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