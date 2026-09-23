БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Строителната сага след свлачището във Варна продължава

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
строителната сага свлачището варна продължава
Слушай новината

Свлачището във вилната зона на варненския квартал “Аспарухово” е обезопасено, преценката е, че към момента рискът от нови свличания не е висок. Осем души от най-близките две къщи са евакуирани, засега не се налага извеждане на други хора. Причините за свличането ще бъдат известни до два дни, след като във вторник бяха взети проби от почвата в дълбочина.

Вече има резултат от взетите проби. Видимият резултат е, че първият един, два метра е насип, след това имаме около 6 метра пясък да стигнем до здравата основа. Не мога на този етап да кажа каква е причината за свличането на този участък, докато не излезе пробата, това заяви в "Денят започва" зам.-кметът на община Варна Владимир Димитров.

Ще анализираме, уточни той и добави, че докато лабораторията не се произнесе не може да даде ясен резултат.

По време на обявеното бедствено положение са евакуирани две къщи, общо две семейства, 8 души. Те в момента са евакуирани в техен парцел. Няма нужда да бъдат евакуирани други хора.

Няма движение на стената, успокои зам.-кметът. Вече няма проблеми, стената спря да се движи, заяви той.

Работата на общината при проект и строеж е да следи, че всичко е законно, поясни Димитров. Каза още, че инвестиционните намерения в града са големи и общината няма как да спре развитието му.

Вижте повече в прякото включване на Петко Петков

#квартал "Аспарухово" #свлачище #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето
1
Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е...
Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за есента
2
Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за...
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
3
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане"
4
Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка...
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
5
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
Франция се изправя срещу Румъния, Полша среща Германия на четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026 в София
6
Франция се изправя срещу Румъния, Полша среща Германия на...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
5
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
6
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри

Още от: Регионални

Земетресение е регистрирано в района на Несебър
Земетресение е регистрирано в района на Несебър
Ще поскъпне ли хлябът? Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:20 мин.
В Пловдив - археологически разкопки по време на строеж на път В Пловдив - археологически разкопки по време на строеж на път
Чете се за: 01:37 мин.
"За нищо не става с тези тирове": Кога ще се ускори изграждането на Околовръстното шосе в Пловдив? "За нищо не става с тези тирове": Кога ще се ускори изграждането на Околовръстното шосе в Пловдив?
Чете се за: 04:42 мин.
"Намаляха кокошките" - расте популацията на чакали у нас "Намаляха кокошките" - расте популацията на чакали у нас
Чете се за: 02:07 мин.
Денят на независимостта: България чества 118 години от манифеста на княз Фердинанд I Денят на независимостта: България чества 118 години от манифеста на княз Фердинанд I
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Земетресение е регистрирано в района на Несебър
Земетресение е регистрирано в района на Несебър
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Подготовката за вота - ЦИК определя номерата в бюлетината за президентските избори Подготовката за вота - ЦИК определя номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ново заседание за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека Ново заседание за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Как ще се гласува в чужбина? МВнР с подробности за организацията на вота Как ще се гласува в чужбина? МВнР с подробности за организацията на вота
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Кабинетът решава при какви условия ще се отпускат безлихвени заеми...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Йотова от Ню Йорк: След декларациите е време за конкретни решения...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
В НС: Първо гласуване на законопроекта на потребителския кредит
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Тръмп за сделка с Иран: Моментът настъпи
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ