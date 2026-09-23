Строителната сага след свлачището във Варна продължава

Свлачището във вилната зона на варненския квартал “Аспарухово” е обезопасено, преценката е, че към момента рискът от нови свличания не е висок. Осем души от най-близките две къщи са евакуирани, засега не се налага извеждане на други хора. Причините за свличането ще бъдат известни до два дни, след като във вторник бяха взети проби от почвата в дълбочина.

Вече има резултат от взетите проби. Видимият резултат е, че първият един, два метра е насип, след това имаме около 6 метра пясък да стигнем до здравата основа. Не мога на този етап да кажа каква е причината за свличането на този участък, докато не излезе пробата, това заяви в "Денят започва" зам.-кметът на община Варна Владимир Димитров.

Ще анализираме, уточни той и добави, че докато лабораторията не се произнесе не може да даде ясен резултат.

По време на обявеното бедствено положение са евакуирани две къщи, общо две семейства, 8 души. Те в момента са евакуирани в техен парцел. Няма нужда да бъдат евакуирани други хора.

Няма движение на стената, успокои зам.-кметът. Вече няма проблеми, стената спря да се движи, заяви той.

Работата на общината при проект и строеж е да следи, че всичко е законно, поясни Димитров. Каза още, че инвестиционните намерения в града са големи и общината няма как да спре развитието му.

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