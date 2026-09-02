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След 250 дни в морето: Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" акостира в Тайланд

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След 250 дни в морето: Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" акостира в Тайланд
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Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" акостира в Тайланд след рекордните 250 дни в морето заради войната с Иран. Около 5000 военни на борда получават заслужен отдих в курорта Патая – място за възстановяване на американските части и по време на Виетнамската война.

Оттогава рибарското селище се превръща в център на нощен живот. Сега местният бизнес с нетърпение очаква отново хиляди американци с девет месечни непохарчени заплати в джоба. Тайландската полиция вече започна арести на секс-труженички и припомни на гостите, че проституцията в страната е незаконна.

"Ейбрахам Линкълн" отплава през ноември на шестмесечна мисия в Тихия океан, но беше отклонен към Близкия изток заради войната в Иран. Конгресмени изразиха тревога от появили се съобщения за недостиг на храна на борда, неработещи тоалетни и психически проблеми сред екипажа.

#самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" #Тайланд

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