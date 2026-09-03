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„Сделката на века“: Венецуела подписа енергийни споразумения със САЩ

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Американският министър на енергетиката Крис Райт отхвръли твърденията, че САЩ ще откраднат венецуелския петрол, след като т.нар. „Сделка на века" между двете държави стана факт.

Венецуела подписа споразумения с петролните гиганти „Шеврон" и „Ени", както и с енергийната компания „Джи И Вернова", която ще работи за възстановяване на електропреносната мрежа на страната. Сделката беше сключена в присъствието на Райт в Каракас. Договорите предвиждат инвестиции на стойност десетки милиарди, а по думите на американския министър, те са и шанс за венецуелците. Вашингтон ще купува суров петрол на преференциални цени, а съгласно двустранно споразумение САЩ ще придобият мажоритарен контрол върху активи, свързани с над 65 милиарда барела от петролните резерви на Венецуела.

#енергийни споразумения #„Сделката на века“ #САЩ #Венецуела

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