„Сделката на века“: Венецуела подписа енергийни споразумения със САЩ

Американският министър на енергетиката Крис Райт отхвръли твърденията, че САЩ ще откраднат венецуелския петрол, след като т.нар. „Сделка на века" между двете държави стана факт.

Венецуела подписа споразумения с петролните гиганти „Шеврон" и „Ени", както и с енергийната компания „Джи И Вернова", която ще работи за възстановяване на електропреносната мрежа на страната. Сделката беше сключена в присъствието на Райт в Каракас. Договорите предвиждат инвестиции на стойност десетки милиарди, а по думите на американския министър, те са и шанс за венецуелците. Вашингтон ще купува суров петрол на преференциални цени, а съгласно двустранно споразумение САЩ ще придобият мажоритарен контрол върху активи, свързани с над 65 милиарда барела от петролните резерви на Венецуела.