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Звездата на Доли Партън в Холивуд ще бъде подменена след акт на вандализъм

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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звездата доли партън холивуд подменена акт вандализъм
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Звездата на наскоро починалата американска кънтри певица Доли Партън на Алеята на славата в Холивуд е била повредена при предполагаем акт на вандализъм, предаде ДПА. Неизвестни извършители са разритали свещи, оставени в памет на Партън, и са надраскали името ѝ върху звездата, съобщиха очевидци в социалните мрежи. Щетите се виждат на снимки и видеоклипове, публикувани онлайн.

Говорителка на Холивудската търговска камара е потвърдила пред ДПА, че звездата се ремонтира. Подмяната обаче е била планирана и преди повредата, тъй като плочата вече е имала пукнатини. Новата звезда трябва да бъде завършена и полирана в петък.

Партън получи звезда на Алеята на славата през 1984 г. заедно с американския актьор Силвестър Сталоун, с когото участва във филма „Изкуствен диамант“. Иконата на кънтри музиката, известна с песни като “Jolene“, “9 to 5“ и “I Will Always Love You“, почина на 25 август в Нашвил на 80-годишна възраст.

#подменена #Доли Партън #звезда #Холивуд #вандализъм

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