БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Официална визита у нас: Румен Радев се среща с Антонио Коща в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристига днес на посещение в България. Визитата е по покана на българския премиер и част от обиколката на Коща в столиците на държавите членки на ЕС. Основна тема на разговорите ще бъде дневният ред на ЕС, както и следващия дългосрочен бюджет на Съюза.

Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище. Преди да пристигне у нас Антонио Коща ще разговаря с румънския президент Никушор Дан в Букурещ, след което ще пристигне в София за срещата с Румен Радев. По-късно днес той ще бъде в Атина за разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

#среща в София #официялна визита # Антонио Коща #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
1
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
2
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Проф. Тодор Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
3
Проф. Тодор Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде...
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
4
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в...
На първо четене: Премахва се продуктовата такса за моторните превозни средства
5
На първо четене: Премахва се продуктовата такса за моторните...
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София
6
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Европа

Кризата в Сеута: Многохилядни протести в Испания
Кризата в Сеута: Многохилядни протести в Испания
Джордж Клуни получи "Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция Джордж Клуни получи "Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция
Чете се за: 01:05 мин.
Горещините в Испания връщат традиционното ветрило в ръцете на млади и стари (СНИМКИ) Горещините в Испания връщат традиционното ветрило в ръцете на млади и стари (СНИМКИ)
Чете се за: 05:07 мин.
Велислава Петрова: ЕС трябва да укрепва ролята си на силен геополитически играч Велислава Петрова: ЕС трябва да укрепва ролята си на силен геополитически играч
Чете се за: 03:02 мин.
След обвиненията на Берлин срещу Москва: Германия съобщи за саботажи срещу електропреносната мрежа След обвиненията на Берлин срещу Москва: Германия съобщи за саботажи срещу електропреносната мрежа
Чете се за: 04:15 мин.
ЕС и НАТО: Русия става все по-безразсъдна на европейска територия ЕС и НАТО: Русия става все по-безразсъдна на европейска територия
Чете се за: 04:40 мин.

Водещи новини

Официална визита у нас: Румен Радев се среща с Антонио Коща в София
Официална визита у нас: Румен Радев се среща с Антонио Коща в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Струмяни десет дни след наводнението: Разчистването продължава, влаковете отново се движат Струмяни десет дни след наводнението: Разчистването продължава, влаковете отново се движат
Чете се за: 07:07 мин.
У нас
Ново ръководство на НЗОК: Депутатите избират управител и подуправител на касата Ново ръководство на НЗОК: Депутатите избират управител и подуправител на касата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Един от обвиняемите иска да излезе от ареста Убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Един от обвиняемите иска да излезе от ареста
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След бедствието в Непал: Българите, блокирани в Тибет, се прибират...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Доналд Тръмп: „Ударите срещу Иран няма да продължат дълго“
Чете се за: 00:42 мин.
По света
„Сделката на века“: Венецуела подписа енергийни...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Кризата в Сеута: Многохилядни протести в Испания
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ