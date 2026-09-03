Официална визита у нас: Румен Радев се среща с Антонио Коща в София

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристига днес на посещение в България. Визитата е по покана на българския премиер и част от обиколката на Коща в столиците на държавите членки на ЕС. Основна тема на разговорите ще бъде дневният ред на ЕС, както и следващия дългосрочен бюджет на Съюза.

Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище. Преди да пристигне у нас Антонио Коща ще разговаря с румънския президент Никушор Дан в Букурещ, след което ще пристигне в София за срещата с Румен Радев. По-късно днес той ще бъде в Атина за разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.