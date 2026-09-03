По-евтини чадъри и шезлонги по Южното Черноморие през септември

В началото на септември част от плажовете по Южното Черноморие предлагат по-ниски цени за чадъри и шезлонги. Инициативата е на концесионери и е част от опитите за удължаване на активния летен сезон и след края на август. Въпреки че вече сме в началото на септември, температурата на морската вода е около 25 градуса, така че условията за плаж остават добри. Очаква се разликата спрямо разгара на сезона да бъде основно в цените на плажните принадлежности.

Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на морски плажове: „Идеята е част от инициативата на Министерството на туризма за удължаване на сезона. Надявам се всички колеги да поработят в тази насока. Някои от плажовете в нашата асоциация решиха да намалят цените за наемане на плажни принадлежности, като се надяваме това да остане практика и занапред през септември.“

По думите му на някои от най-популярните плажове намаленията са значителни.

„В Слънчев бряг, Централен плаж, където е може би един от най-емблематичните ни плажове, цена от 16 евро на стандартния комплект през сезона е намалена на 10 евро в момента. Централният плаж в Равда, например, цената от 20 евро за комплект сега е намалена на 15 евро“, посочи Цветков.

Той подчерта, че началото на септември предлага и по-добри условия за почивка на морето. Според Цветков морето в началото на септември е по-благоприятно в сравнение с края на август.

Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на морски плажове: „Морето е по-благоприятно, значително. Силните вълни и вятърната вълна, която обикновено излиза следобедите на август месец, вече са паднали, но все още не трябва да се подценява, трябва да се взема много сериозно предвид. Ако има флагова сигнализация, която забранява да се следва, трябва много внимателно да се следват инструкциите на спасителите. Морето винаги трябва да се гледа с внимание.“

До 15 септември плажовете ще бъдат с пълен състав от спасители.

„До 15 септември плажовете ще бъдат с пълен брой спасители. След това няма моментално да се прекратят всички охраняеми дейности, ами напротив, просто ще бъдат намалени, някои спасителни постове ще бъдат закрити и обезопасяването ще бъде от по-ниска степен, за което ще бъдат поставени табели на всички плажове, където се закриват спасителни постове“, обясни председателят на Асоциацията за развитие на морски плажове.

Концесионерите отчитат по-слаб сезон в сравнение с миналата година.

Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на морски плажове: „Отчитаме сезон, който е малко по-слаб от миналия, сякаш. Може би стесненият потребителски портфейл, увеличените цени, които дойдоха най-малкото заради повишените цени на горивото и в световен мащаб, липсата на полети – всички казаха своята дума. Надяваме се целият бранш да си е взел поуките и да направим всичко възможно заедно с другите колеги от туристическия бранш, така че догодина да посрещаме един по-добър сезон.“

Очаква се плажовете да останат посещавани поне до средата на септември, макар че вече се усеща спад на посещаемостта.

„Със сигурност спад на посещаемостта има. Нормално българските посетители на морските курорти от България вече голяма част от тях се подготвят за 15 септември, за първите учебни дни, както и голяма част от туристите. Все още има доста хора по голяма част от плажовете, но се очаква да има поне до 15 септември посещаемост.“

Предстои да стане ясно дали концесионерите ще могат да започнат подготовката за следващия сезон по-рано заради очакваното провеждане на Евровизия.

„Да, ами не само заради плажуването, ами смятаме, че особено в Бургас и в област Бургас няма да е много приятно за посетителите да дойдат и да наблюдават една подготовка за сезон, така че със сигурност ще трябва, както ние, които сме в Бургас, така и близките градове, колегите да вземат мерки, така че да са готови за сезона преди май месец, за да може, наистина, когато дойдат всички тези хора, които ще искат да посетят конкурса, плажовете да са в един по-приветлив вид и да могат също така да бъдат обслужени, да могат да се насладят на нашето Черноморие.“

Информация за актуалните цени и намаленията на чадъри и шезлонги може да бъде намерена в специализираното приложение за плажни услуги, в което са отразени предложенията на различните плажове.

„Точно така. Доколкото ми е известно, в момента има едно приложение, наименование на чадъри и шезлонги, който иска може да влезе през приложението. Мисля, че там са отразени всички намаления на цени на чадъри и на шезлонги. Хората могат да се запознаят оттам и абсолютно за всички плажове, които са предложени през този сезон.“

Инициативата за намаляване на цените е част от усилията за удължаване на летния сезон и привличане на повече посетители по Черноморието и през септември.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров