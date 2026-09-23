Клетка пред парламента като част от акцията на “Невидими животни”. В рамките на следващите две седмици около 200 доброволци ще се редуват непрестанно в клетката. Целта е да напомнят на депутатите за борбата си с една нехуманна практика: отглеждането на телета в малки, единични изолационни клетки. Отчитат, че каузата им събира както обществена подкрепа, така и от бранша.

Стефан Димитров - председател на “Невидими животни”: "През месец юни тази година внесохме петиция с над 150 000 подписа в Народното събрание с искане да бъде прекратена жестоката и нехуманна практика на отглеждане на телета в малки, единични изолационни клетки. Близо 50 народни представители преди изборите обещаха да подкрепят тази кауза, а половината от тези близо 50 народни представители са от управляващото множество. Към момента, за съжаление, няма внесен законопроект и затова сме тук."