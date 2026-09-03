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Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК

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Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
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Парламентът избра д-р Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 г.

Даскалов беше избран със 120 гласа „за“ на „Прогресивна България“, след напрегнат дебат.

Кандидатът на „Продължаваме Промяната“ Станимир Михайлов не получи нужната подкрепа.

Снимки: БТА

Д-р Владимир Васев Даскалов е завършил висше медицинско образование през 1988 г. във Висшия медицински институт - Пловдив, пише в публикувания доклад с биографията на кандидата. През 2012 г. надгражда квалификацията си с втора магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт" в Медицински университет-София, а през 2005 г. защитава и втора специалност – по „Военно-полева хирургия". Дългогодишният му клиничен и научен път е тясно свързан с Военномедицинска академия, където през 2011 г. поема ръководството на Операционен център. През 2013 г. защитава успешно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" в професионално направление „Медицина".

Специализирал е във Франция и в Австрия. През 2021 г. д-р Даскалов е заместник-директор на столичната Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски". В периода април - ноември 2022 г. е председател на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. През 2022 г. става директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски". Последната му длъжност е председател на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев".

#избран #Владимир Даскалов #управител на НЗОК

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