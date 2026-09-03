Ръководството на Левски отрече възможността името на стадиона да бъде сменено

Ръководството на Левски публикува съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион „Георги Аспарухов“.

"Името на нашия дом е защитено в устава на клуба (чл. 6в, приет на 31.08.2021 г.) и не може да бъде заменяно. Клубът остава твърдо ангажиран с опазването на своята история и символи. Промяна на името на стадион „Георги Аспарухов“ не стои и никога не е стояла на дневен ред", се казва в съобщението.

Темата е актуална през последните дни, след като при представянето на новия генерален спонсор представителят на букмейкъра обяви, че би се радвал, ако бъдеща оферта предостави възможност да вземе правата около името на стадиона.