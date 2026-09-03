Паметникът на свободата на Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация

Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. Днес започват консервационно-реставрационните дейности по монумента, които ще се извършват в три строителни сезона заради суровите климатични условия в района. Предвиденият срок за изпълнение е 642 календарни дни. Ако дейностите вървят по план, ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година.

д-р Чавдар Ангелов, директор на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа: „Днес дойде този дългоочакван ден. От днес започват да текат сроковете за изпълнение на договорите, които са сключени за изпълнението на проекта за консервация и реставрация на Паметника на свободата. Това трябва да се счучи в рамките на 642 календарни дни, които ще са разположени в 3 строителни сезона.“

Основна част от ремонта ще бъде по фасадите на паметника. Предвижда се изцяло да бъдат подновени фугиращите смеси между отделните фасадни блокове. Ще бъдат подменени и силно амортизирани каменни блокове, а оловните обшивки ще бъдат възстановени. Предвижда се цялостен ремонт и на стълбището към северния вход, който е официалният вход на паметника. Двете врати – към костницата и северния вход – също ще бъдат реставрирани. Сериозни дейности са планирани и във вътрешността на монумента. От интериорните пространства ще бъдат премахнати всички допълнително полагани през годините изолационни смеси и материали. Целта е да бъде открит автентичният каменен градеж.

д-р Чавдар Ангелов, директор на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа: „Задачата е да бъдат отстранени без изключение всички положени през годините изолационни смеси и всякакви допълнителни материали, за да се открие автентичният каменен градеж, който да оформи интериорното пространство на паметника и, разбира се, да позволи на стените да „дишат“, образно казано, за да може натрупаната през годините влага постепенно да се изведе от него.“

Именно влагата е сред основните проблеми, които реставрацията трябва да реши. За подобряване на въздушната циркулация ще бъдат отворени 21-те отвора, които първоначално са били проектирани като вентилационни.

„Те ще бъдат след ремонта отворени, за да може да се осъществява по нормален начин циркулация на въздуха в интериорното пространство. За да се гарантира сигурността, ще бъдат поставени съответните решетки, които да контролират притока на въздуха“, каза директорът на музея.

Заради реставрацията посетителите няма да могат да влизат в самия паметник през следващите три години. Достъпът до района около монумента обаче ще остане възможен при спазване на изискванията за безопасност. Предстои през периода на ремонта да бъдат отбелязани и важни годишнини, свързани с Паметника на свободата и историческите събития, на които е посветен. Според д-р Ангелов традиционните официални церемонии ще продължат да се провеждат.

„Честванията ще продължат да се случват. Предстои да се създаде организация с кметовете на Габрово и Казанлък, за да се уточни точно как ще става това. При всички положения тук официалните церемонии, които са традиционни от десетилетия, ще продължат да се провеждат. В това никой не трябва да има абсолютно никакво съмнение“, категоричен бе Ангелов.

Средствата за стартирането на проекта са осигурени от държавата. След приключването на реставрацията Паметникът на свободата трябва да посрещне посетителите с обновена експозиция и реставрирани интериор и екстериор.

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