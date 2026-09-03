Вътрешният министър за случая в Струмяни: Не е имало основание за задържането на Гергана Петрова

Вътрешният министър заяви, че информацията за заглушаващите устройства в столичния квартал "Драгалевци" е изтекла от служители на КРС. Те са пристигнали на място половин час преди да бъде потърсено съдействие от МВР, а проверката на помещенията е започнала едва след пристигането на униформените. Иван Демерджиев коментира и случая със задържането на Гергана Петрова.

Открити са части от двете заглушителни устройства - едното в помощно помещение на столичен ресторант, а другото в луксозен високопроходим автомобил. Първи са влезли служители на Комисията за регулиране на съобщенията, които са установили заглушаването на джи-пи-ес сигнал.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Моментът, в който ние сме информирани и е поискано нашето съдействие, тази операция е ръководена от ДАНС със служители от Комисията за регулиране на съобщенията, всъщност информацията, че там се намират такива служители е изтекла от самите служители на комисията. И нашите сили са дошли доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията, но полицията не ги е ръководила, така че..."

Според Демерджиев е имало достатъчно време за демонтаж на устройството, тъй като отварянето на помещенията, където е било оборудването е започнало след пристигането на полицаите. Вътрешният министър обясни и защо е взел решение да освободи от длъжност шефа на благоевградската полиция след случая със задържането на активистката Гергана Петрова в Струмяни по време на посещение на премиера.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "При такъв тип мероприятия, при това наводнение, което се случи там, мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае със ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там, не е посетил мястото. Не е имало боди-камери, а полицаите, така сме разпоредили, когато извършват действия на терен да са снабдени с боди камери."

Не е имало законово основание за задържането на Гергана Петрова, а само административна санкция, ако е била без лични документи. А областният директор не е докладвал за случая нито на главния секретар, нито на министъра.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Изключително грешно решение е да се пристъпи към задържане. Имало е основание да бъде проверена въпросната дама, която се е намирала там. Впрочем това не е първия сблъсък на нея с полицията. Така през годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител на едно жестоко убийство на мъжа, с който е живяла на съпружески начала."

Случаят е от 2013 година. Тогава не са намерени достатъчно доказателства и обвинение на Петрова не е повдигнато. През изминалите 13 години разследването на два пъти е спирано и възобновявано. В момента отново се работи по него.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Разбира се това трябва да се изясни, зощото едно такова подозрение трябва да бъде изчистено или трябва да бъде потвърдено. Аз не слагам знак за равенство или връзка между двата случая, казвам, че госпожата е имало досег с полицията нееднократно. Това е един от случаите."

Пред депутатите Демерджиев заяви, че за да избегнат подобни случаи като този с Гергана Петрова полицаите отново ще бъдат обучавани.