Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая със задържаната жена в Струмяни

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев освободи Илиян Тупаров от длъжността директор на Областната дирекция на МВР – Благоевград. Решението е свързано със случая със задържането на жена в Струмяни.

„С моя заповед Илиян Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР – Благоевград. Той беше временно преназначен на длъжността със заповед на служебния министър Емил Дечев“, заяви Демерджиев.

По думите му решението е взето заради действията на служители на ОДМВР – Благоевград при инцидента в Струмяни.

„Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия“, посочи вътрешният министър.

Демерджиев подчерта, че гарантирането на правата и свободите на българските граждани е сред основните приоритети на МВР.