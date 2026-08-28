Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая със задържаната жена в Струмяни

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев освободи Илиян Тупаров от длъжността директор на Областната дирекция на МВР – Благоевград. Решението е свързано със случая със задържането на жена в Струмяни.
„С моя заповед Илиян Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР – Благоевград. Той беше временно преназначен на длъжността със заповед на служебния министър Емил Дечев“, заяви Демерджиев.
По думите му решението е взето заради действията на служители на ОДМВР – Благоевград при инцидента в Струмяни.
„Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия“, посочи вътрешният министър.
Демерджиев подчерта, че гарантирането на правата и свободите на българските граждани е сред основните приоритети на МВР.
„Аз няма да допусна под мое ръководство служители на ведомството да извършват действия, които накърняват или застрашават правата на някого“, заяви той.