Иван Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград

Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илия Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР – Благоевград. Той беше временно преназначен на длъжността със заповед на Емил Дечев.

Решението на министър Демерджиев е взето на база действията на служители на ОДМВР – Благоевград в Струмяни.