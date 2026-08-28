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Иван Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: БТА/Архив
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Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илия Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР – Благоевград. Той беше временно преназначен на длъжността със заповед на Емил Дечев.

Решението на министър Демерджиев е взето на база действията на служители на ОДМВР – Благоевград в Струмяни.

„Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия“, заявява вътрешният министър.

„Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР“, допълва той.

#ОДМВР-Благоевград #Илиян Тупаров #освободи директора #Иван Демерджиев

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