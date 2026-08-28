Неонатологията на „Майчин дом“ става на 50 г.: Как са спасявани недоносените през 70-те години на XX век?

Най-голямата клиника за лечение на новородени у нас става на 50 години. За половин век през Неонатологията на „Майчин дом“ са преминали повече от 250 000 бебета. Как лекарите са спасявали преждевременно родените деца през 70-те години на миналия век и как изглежда бебе, родено 840 грама, 24 години по-късно?

С откриването на новата сграда на Института по акушерство и гинекология през 1976 г. започва работа и сектор по неонатология. Педиатърът Емилия Дойчева работи там от самото начало.

Д-р Емилия Дойчева, педиатър: „В сравнение с днешния ден имахме много скромни възможности. Никога няма да забравя – тук, в това интензивно отделение, едно дете на едно мое дежурство спираше да диша. А аз взимам амбуто и започвам да го обдишвам. То започва само да диша. След 10 минути отново спира да диша и така цяла нощ, но преодоля и порасна.“

С развитието на технологиите и медицината до 2013 г. доктор Дойчева помага на още много бебета да продължат да дишат.

Д-р Емилия Дойчева, педиатър: „И удовлетворение, и радости – аз съм живяла с работата си.“

От 21 години с работата си живее и началникът на интензивното отделение в „Майчин дом“.

Доц. Станислава Хитрова: „Най-малкото бебенце, което оцеля, което изписахме, беше 450 грама, на име Калоян. Тогава аз бях млад неонатолог. Изпитах изключително вълнение за това крехко бебе, което иска да живее. Всяко бебе е предизвикателство. Успехът ни – да го спасим, да му помогнем и да го изпишем здраво вкъщи – е победа.“

Стефан е една от тези победи. Роден на 9 септември 2002 г. с тегло 840 грама.

Стефан Проданов: „Няколко спирания на сърцето, вътрешномозъчен кръвоизлив. Всеки ден е бил изпълнен с притеснение – едва ли не дали ще оцелея или няма да оцелея.“

Живее в интензивното близо 4 месеца след раждането. Претърпява няколко операции на очите. 24 години по-късно се среща с новородени, които също като него се борят за живота си.

Стефан Проданов: „Искам да кажа на всички лекари, независимо от всичките оплаквания, че на Запада е по-хубаво и прочие: хора, останете тук, помагайте, защото някой ден пред вас ще застане някой като мен и ще ви каже благодаря.“

Половинвековният юбилей на Неонатологията ще бъде отбелязан със специална изложба пред Народния театър.